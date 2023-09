Proč jezdci Ferrari vyvázli bez trestu za pomalou jízdu v kvalifikaci?

Jezdci Ferrari byli po první části kvalifikace prověřování kvůli tomu, že jeli pomalu.

FIA dnes ráno upozornila týmy a jezdce, že bude měřit maximální čas v každém kole – tedy nejen v tom dojezdovém na cestě do boxů, jak je běžné, ale také ve výjezdovém. Čas mezi druhou (za výjezdem z boxů) a první (před vjezdem do boxů) safety car čárou byl stanoven na 1 minutu a 41 sekund. Cílem bylo to, aby se jezdci nehromadili na konci kola ve snaze jet v závěsu za jiným vozem.

Po první části kvalifikace se objevily informace, že jsou jezdci Ferrari prověřování kvůli možnému porušení těchto instrukcí. Krátce po konci kvalifikace přišla informace o „no further action“. Jezdci Ferrari tak nemusí ani na kobereček. Vyšetřování bylo ukončeno.

K incidentům došlo podle stewardů ve čtvrtém kole obou jezdců. Před rozhodnutím měli stewardi k dispozici data, pozice aut i záběry z CCTV kamer na okruhu.

Podle stewardů oba jezdci Ferrari uhýbali ostatním jezdcům, aby jim nepřekáželi. „V obou případech tak učinili výrazně, aby umožnili čtyřem jezdcům předjet a zároveň jim poskytli volnou stopu,“ uvedli stewardi.

„Stewardi proto zjistili, že nejeli ‚zbytečně pomalu‘ a že důvod, proč byli oba mírně nad maximálním časem, byl způsoben jejich vhodnými činy a nepodnikli žádné další kroky.“