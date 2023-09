Proč je F1 v Německu na ústupu? Podle Steinera za to mohou i placené TV přenosy

Podle šéfa týmu Haas Guenthera Steinera nejsou Němci zvyklí platit za televizní přenosy.

I když se boss Haasu Guenther Steiner narodil v Itálii a je rovněž držitelem amerického pasu, má poměrně blízko i k Německu. Pochází totiž z Jižního Tyrolska, kde mezi jazyky převládá právě němčina.

Je tedy kompetentní k tomu, aby posoudil, proč momentálně není v Německu příliš velký zájem o F1.

Není tomu přitom tak dávno, co mělo Německo ve startovním poli pět či šest zástupců a pravidelně se na jeho území jezdila minimálně jedna velká cena.

„Formuli 1 sleduje hodně mladých lidí. V Americe, ale i na celém světě. Jen v Německu je to těžké, což je škoda, protože Německo bylo vždycky zemí, kde se formuli 1 dařilo,“ prohlásil Steiner, kterého cituje web Motorsport-Magazin.

„Já tomu přitom pomáhám! Zajistil jsem jezdce (Nika Hülkenberga, jediného Němce v současné F1, pozn. red.). Závod v Německu by byl fajn, ale o tom si musíte promluvit s někým z německého průmyslu či z politiky,“ uvedl šéf týmu Haas, podle kterého popularitě F1 v Německu nepřispívá ani to, že tamní fanoušci si musí za sledování královny motorsportu platit. Až do roku 2027 má vysílací práva na F1 pro Německo v držení TV stanice Sky.

„Problémem jsou lidé, kteří nechtějí platit za Sky. Řekl bych to takto: určitě je to problém, protože německý divák není zvyklý platit za televizní vysílání. Je za tím několik faktorů. Jedním z nich je, že Německo není zemí, kde je placená televize žádaná, protože obsah, který nabízejí tamní bezplatné televize, je velmi dobrý,“ sdílel svůj názor Steiner.

„Když něco prodáváte, musíte se ujistit, že je to dostatečně atraktivní, aby za to lidé zaplatili. I na to se musíte zaměřit. Je zde několik věcí, ale rozhodně nechci říkat, že je to špatně. Je třeba najít kouzlo, aby to fungovalo. Řekl bych, že k tomu musíte motivovat mladé lidi, protože ti jsou ochotnější platit za něco, co je dobré,“ dodal 58letý inženýr.