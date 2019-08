Proč Gaslyho nahradí právě Albon? Red Bull se dostal do slepé uličky

Red Bull závodí ve formuli 1 od roku 2005. Alexander Albon bude jedním z nejméně zkušených jezdců v historii týmu.

Hůře na tom byl tým v roce 2005, kdy se vedle Davida Coultharda vystřídali Christian Klien a Vitantonio Liuzzi. Prvně jmenovaný měl v té době roční zkušenost s Jaguarem (předchůdcem Red Bullu), ale Liuzzi ve Velké ceně San Marina teprve debutoval ve F1.

V roce 2006 se zase za volantem RB2 na konci sezóny objevil Robert Doornbos, který měl v té době na svém kontě jen osm startů za Minardi, ale ještě předtím si mnohokrát vyzkoušel vůz Jordanu.

Další mladí jezdci pak měli více zkušeností. Sebastian Vettel odjel závod za Sauber a více než celou sezónu za Toro Rosso. Ricciardo měl za sebou zkušenosti z HRT a dva roky v Toro Rosso. Daniil Kvjat přišel do týmu trochu předčasně kvůli odchodu Vettela, ale i tak měl na kontě celou sezónu s Toro Rosso.

Albon jako test

Pierre Gasly vloni překvapil svými výkony v Toro Rosso, které přešlo na motory Honda. Na kontě měl už pár závodů z předešlé sezóny a hned ve druhém závodě v roce 2018 získal s Toro Rosso čtvrté místo v Bahrajnu.

Letos u Red Bullu se mu však nedařilo. Do letní přestávky získal jen necelých 26 % bodů z celkového bodového konta Red Bullu. Tým chce letos zaútočit na Ferrari, ale především chce v příštím roce bojovat o titul. K tomu nutně nepotřebuje jezdce, který bude porážet Verstappena a rozhodí celou pohodu týmu... stačí, když doveze slušné body.

Ferrari má dva poměrně vyrovnané jezdce. U Mercedesu je situace trochu horší, ale i tak Bottas získal 43 % bodů. Stříbrným to zatím stačí... zatím. Také oni si budou muset složení jezdecké sestavy dobře rozmyslet.

Red Bull oficiálně přiznal, že si chce Albona ve zbývajících závodech vyzkoušet, aby mohl rozhodnout o sestavě pro následující sezónu.

Red Bull se v poslední době dostal do slepé uličky. Jako jediný má ve F1 svůj oficiální juniorský tým. Jeho program pro mladé jezdce mu v posledních 10 letech generoval jezdce pro seniorský tým. Dobře promazané soukolí se však zadrhlo.

V Toro Rosso jsou Kvjat, který se tam dostal už potřetí a nezkušený Albon. A před branami Toro Rosso reálně nikdo. Na konci loňského roku odešel Red Bullu Ricciardo a nesmíme zapomínat, že také Sainz. Španěl by se dnes Red Bullu nepochybně hodil, ale je nepravděpodobné, že odchodu lituje. Stáj z Wokingu se zlepšuje a hlavně tam není Max Verstappen jako (ne)oficiální týmová jednička.

Red Bull bude mít pro příští rok několik možnosti: ponechat si Albona, vrátit do týmu Gaslyho, pokud se dá u Toro Rosso dohromady, nebo to zkusit podruhé s Kvjatem. Pak je zde ještě čtvrtá možnost – vzít někoho zcela nového. Nejlepší volbou by byl George Russell, ale ten patří Mercedesu. Před pár týdny se spekulovalo o návratu Vettela, ale to vypadá velmi nepravděpodobně.

Foto: Getty Images / Peter Fox