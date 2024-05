Proč formule 1 není televizní sport

Při vstupu na tribunu se divák ocitá uprostřed živého spektáklu, kde se příběhy nejstatečnějších hrdinů volantu psané do asfaltu střetávají s touhou po vítězství. Prostředí okruhu Grand Prix F1 je jako přepychový divadelní sál, kde se každý pohyb, každý zvuk a každý okamžik stávají součástí ohromujícího představení.

Dojmy a emoce naplňují každý okamžik, cítíte napětí nejen při startu, ale v každé zatáčce, v každé desetině sekundy, kdy se závodníci s odvážnými manévry přetahují o každý metr. Rychlost technicky nejdokonalejších monopostů světa je na první setkání ohromující a pocit výjimečnosti nevymizí ani napodruhé, ani napotřetí, ani nikdy poté.

Doma u obrazovky si jen stěží představíte, jakou rychlost musí stroj vyvinout, aby obletěl několik kilometrovou trať za minutu a půl. Nepoznáte, že jen sledovat letící auta na rovince vyžaduje velmi rychlé pohyby hlavou, že fantastické zpomalení před zatáčkou z tří set kilometrů v hodině na sto na pár metrech vypadá neuvěřitelně jako v počítačové hře. Až přímo u trati pochopíte, jak fungují nejlepší brzdy závodní planety, jak to vypadá, když se zatáčka projíždí ve dvěstěpadesáti za hodinu a kola drží na asfaltu jako přibitá.

A vidět své oblíbené jezdce, vůz týmu svého srdce projíždět cílovou čárou, za vítězného jásotu fanoušků, vám pokaždé rozproudí krev v žilách a upevní v srdci lásku k tomuto fascinujícímu sportu.

A přestože hlavním tahákem jsou samotné závody, okruh Grand Prix nabízí mnohem více. Od interaktivních výstav a prezentací automobilů, přes autogramiády s jezdci a legendami sportu, přes různé soutěže, seznámení s technickými výstřelky poslední doby, možnost nákupu týmového oblečení a dalších předmětů až po gastronomické dobrodružství plné exotických pochoutek. Je to jako vstoupit do světa zázraků, kde se za každým rohem skrývá nové dobrodružství a objevy.

Na některých okruzích jako jsou třeba nizozemský Zandvoorth nebo italská Imola vstupujete do historie motorsportu. Osaháte si vlastníma rukama historické artefakty na trati i kolem ní, skloníte se před pomníky hrdinů minulosti a zavzpomínáte na doby, kdy ještě závodění nebylo záležitostí peněz ale cti a odvahy.

Každý závodní víkend je odlišný, každý nabízí jiné koření. Divák ochutná nejen tréninky, kvalifikaci a nedělní závod, ale i hostitelskou zemi, její speciality, zvláštnosti, přírodu i města. Každá Velká cena odráží místo konání, jeho atmosféru, jeho obyvatele, jejich život a zvyky.

Účastí na Grand Prix formule 1 vstupujete do světa, kde se sny stávají skutečností a vzrušení nikdy nekončí. Pokud sledování Velkých cen v televizi je realita, potom na okruhu je to fantazie, která vás uchopí a přenese do světa rychlosti a dokonalých zážitků.

Pokud se budete chtít vydat na Velkou cenu formule 1, doporučujeme cestovní kancelář Prima Italia – jedinou specializovanou cestovku v ČR na prodej vstupenek a zájezdů formule 1.