Proč FIA zakázala Kvjatovi nasadit speciální design helmy? Protože se zeptal

Podle Sportovních pravidel (článek 9.1) má mít jezdec na celou sezónu stejný design helmy. Může ji jednou změnit – například pro domácí závod apod. V ostatních případech se sice tolerují drobné úpravy, ale jinak by měly být helmy ve všech závodních víkendech „značně podobné“.

Pravidlo se zavádělo kvůli fanouškům i televizním komentátorům, aby jezdce ihned poznali. V Rusku to připomněl také Michael Masi.

Kvjat nasadil jiný design helmy už v Itálii, takže v Rusku šlo o jeho třetí design a FIA mu zamítla žádost o nasazení helmy v závodním víkendu.

Například Sebastian Vettel změnil letos design helmy vícekrát, i když častokrát šlo o relativně malé změny a na první pohled bylo jasné, že je to Vettelova helma. Výrazně dál zašel ve změnách Max Verstappen. Srovnání helem najdete v galerii nahoře.

V čem byl rozdíl? Podle Masiho v tom, že se Kvjat předem zeptal.

„Padla otázka, zda je design helmy značně podobný,“ řekl Masi. „A odpověď byla: ‚Ne, není.‛“

„Tým se mě zeptal, zda je design podle mého názoru značně podobný. Což je podle mě formulace v pravidlech.“

Masiho se zeptali, zda se podobně předem ptají všichni jezdci. „Ne nutně. Obecně ti, kteří žádají, dostanou odpověď buď tak či onak.“

Pokud jde přímo o Verstappena, ten se prý nezeptal. „Ne, tým mi neposlal žádost,“ reagoval Masi pro Motorsport.com.

„Řekl jsem v pátek večer jezdcům, že je to něco, na co se podíváme, ale je zde mnoho vstupů. Není to jen FIA, je to FIA a skupina F1.“

Masi tedy nevylučuje změny, ale pokud by se musel změnit článek pravidel a to už pro příští rok, muselo by to schválit všech deset týmů.