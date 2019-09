Proč FIA nakonec uznala Bottasův čas? Může za to kuriozita v pravidlech

Kimi Räikkönen boural v Parabolice. Na trati zavlály červené vlajky. Vypadalo to, že teprve poté Bottas projel cílem, takže zůstal bez času. Za normálních okolností by to byl problém, ale ne neřešitelný. Do konce kvalifikace ještě zbývalo dost času na další pokus. Ten Bottas i dostal, ale po chaosu v závěru kvalifikace žádný čas nezajel.

Fin měl ovšem štěstí. FIA mu uznala čas z prvního pokusu. V opačném případě by startoval z konce bodované desítky.

Otázkou je proč, když byla v době projetí cílem vyvěšena červená vlajka?

Šlo o sekundy

Na sociálních sítích dokonce kolují fotografie, na kterých je zřeteně vidět červené světlo na LED panelu z kokpitu Bottasova vozu. Ten byl v té době za Parabolicou a řádově několik metrů před cílovou čárou.

Bottas should NOT have his laptime.

What are the FIA thinking? pic.twitter.com/2Uf93l0nEY — Sam (@SamCarpenter_) September 7, 2019

Podle Motorsport.com měl Bottas štěstí v načasováni. Na panelu maršála skutečně svítilo červené světlo. Bottas také obdržel varováni na displeji ve svém voze.

Reálně však existuje několikasekundová prodleva mezi vydáním příkazu k zobrazení červených vlajek a červených světel na všech maršálovských postech a aktualizací oficiálního systému zpráv FIA. Jde o okamžik, kdy se v systému objeví zpráva „červená vlajka“. V tomto okamžiku je relace považována oficiálně za pozastavenou.

Bottasův čas tedy platí, protože přejel cílovou čáru až poté, co nastal zmíněný rozhodný okamžik.

