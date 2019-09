Proč dostal Vettel přísnější trest než Stroll?

Sebastian Vettel dostal 10 sekund stop and go, což znamená, že musel zajet do boxů, deset sekund stát a poté se zase vrátil na trať. Lance Stroll dostal průjezd boxy (tedy bez oněch 10 sekund navíc).

Po závodě i přímo Stroll řekl, že si oba incidenty zasloužily stejný trest. Michael Masi to však vidí jinak a rozdíl vysvětlil.

„V zásadě byl mezi oběma rozdíl,“ řekl Masi. „U Sebastiana šlo za prvé o nebezpečné vrácení na trať a za druhé o kolizi.“

„U Lance šlo v Pierrově případě jen o nebezpečný návrat na trať, a proto byl rozdíl mezi oběmi udělenými tresty.“

Vettel přijal odpovědnost za kolizi, ale uvedl, že Strolla z kokpitu neviděl. Jezdec má jen velmi omezené možnosti výhledu.

„V případě pochybností je třeba být opatrný,“ pokračuje Masi. Podle něj může jezdci pomoci tým, který má GPS data o pozici všech vozů a navíc byl incident vysílán živě.

„Viděli stejné záběry jako my všichni. Týmy mají k dispozici všechny tyto nástroje. Odpovědnost je v první řadě na jezdci a ve druhé je na týmu, aby mu pomohl.“

Foto: Getty Images / Charles Coates