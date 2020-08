Proč došlo ke konci závodu k defektům?

Existují dvě hypotézy, co se stalo. Podle první mohly být pneumatiky už „za zenitem“, podle druhé najeli Sainz a oba jezdci Mercedesu na trosky.

Pirelli před závodem očekávalo, že jezdci odjedou na tvrdých pneumatikách 30 až 34 kol. Kvůli nehodě Kvjata ale musel na trať podruhé safety car, čehož jezdci využili k zastávkám v boxech. Stalo se tak ve 13. kole. Nakonec tak do defektu odjeli zhruba 38 kol, což je více, než očekávalo Pirelli, ale musíme si také uvědomit, že v tomto stintu je pár kol za safety carem. Jinými slovy: pneumatiky se už měly blížit svému limitu, ale rozhodně to nebyl až tak extrémní stint.

„Samozřejmě budeme podrobně zkoumat, co se stalo v posledních dvou kolech závodu s pneumatikami na dvou vozech Mercedesu a McLarenu Carlose Sainze,“ řekl Mario Isola.

Isola připomněl, že pneumatiky měly za sebou téměř 40 kol. „Závod byl do značné míry ovlivněn safety carem. Při tom druhém došlo k zastávkám téměř celého startovního pole, což vedlo k velmi dlouhému druhému stintu. Po kompletní analýze budeme schopni plně porozumět tomu, co se stalo, což budou velmi cenné informace pro příští víkend.“

Podle Hamiltona šlo o trosky

V průběhu závodu došlo ke dvěma nehodám a krátce před defekty se navíc odlomila část předního křídla na voze Kimiho Räikkönena. Hamilton proto vidí příčinu v úlomcích na trati.

„Byl jsem si jistý, že v pneumatikách mám ještě dost života,“ řekl Hamilton.

„Bude docela zajímavé vidět, co zjistí, protože na běhounu uvidí, co způsobilo selhání,“ řekl Hamilton. „Ale jsem přesvědčen, že to byly pravděpodobně nějaké úlomky.“

„Na trati byla spousta trosek. Přede mnou bylo jedno auto, možná to byl Kimi, které ztratil křídlo, odletělo přímo přede mnou v jednom z kol.“

„Po safety caru zůstávaly trosky až do Maggots a Becketts. Myslím, že to nebylo vyčištěno. Pneumatika pracovala naprosto v pořádku. Dokonce do té míry, že si myslím, že jsem mohl tlačit a odjet ke konci slušné kola, ale naštěstí jsem to neudělal.“

Formule 1 na Silverstonu zůstává. Příští víkend budou použity měkčí pneumatiky (všechny tři sady budou o jeden stupeň měkčí).