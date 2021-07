Proč bylo Ferrari v Silverstonu tak silné?

Leclercovi pomohly problémy soupeřů. Verstappen boural, Hamilton se propadl za Leclerca a dostal penalizaci, Pérez se trápil od kvalifikace přes sprint až po závod.

Na druhou stranu měl Leclerc zejména v prvním stintu velmi dobrou rychlost a do pozice se nedostal náhodou. Už v kvalifikaci si vyjel druhou řadu, kterou udržel i ve sprintu.

A nebyl to jen Leclerc. Také Sainz zajel solidní závod, který ovlivnily dvě události. Tou první byl kontakt s Russellem ve sprintu, druhou nepovedená zastávka, která byla o 10 sekund delší než je zvykem (takže fakticky na úrovni Hamiltonovy penalizace).

Forma Ferrari byla o to překvapivější, že Silverstone je okruh náročný na pneumatiky. Není to tak dávno, co se jelo ve Francii, kde Ferrari kvůli degradaci předních pneumatik vůbec nebodovalo. Sainz měl před víkendem obavy, že se může situace opakovat.

Leclerc potvrdil, že problémy s pneumatikami nezmizely. „Cítil jsem se docela dobře, ale kdykoli jsem se dostal do provozu, měl jsem pocit, že jsme na trochu křehčí pneumatice a zdálo se, že trochu víc trpíme,“ řekl Leclerc o druhém stintu na tvrdých pneumatikách.

„Když jsem byl blízko k ostatním, tak i když to bylo docela daleko, měl jsem pocit, že zadní část auta není tak stabilní, jak bych chtěl. Trochu jsem kvůli tomu ztratil tempo, které jsme předtím měli.“

„Ale celkově, i když bylo všechno v pořádku, byl Lewis na těch tvrdých pneumatikách prostě mnohem rychlejší než my.“

„Po Francii probíhalo velké vyšetřování, abychom se pokusili přesně pochopit, proč jsme se tak trápili s předními pneumatikami. Myslím, že odpověď zatím nedostáváme. Byli jsme tu mnohem lepší, ale nemyslím si, že je to proto, že jsme našli úplnou odpověď na to, co se stalo ve Francii. Takže vyšetřování stále pokračuje a my na něm stále tvrdě pracujeme.“

„Přestože jsme teď měli dobrý den, nezapomínáme na ten špatný ve Francii, a jakmile pochopíme v plném rozsahu, proč jsme byli ve Francii pomalí, tak jsem si docela jistý, že jako tým uděláme velký krok a pomůže nám to zopakovat takový výkon, jaký jsme předvedli v Silverstonu.“

Pomohl „pátý element“?

Ferrari nikdy přesně neřeklo, proč bylo v Anglii silné. Dnešní formule 1 je však velmi komplexní. Potřebujete dobrou pohonnou jednotkou, dobrý vůz, dobrého jezdce, spolehlivost. Existuje ale také pátý element, prvek, o kterém se moc nemluví. Jde o přípravu na víkend.

Nedávno to pochopil i Lewis Hamilton, který se začal připravovat na simulátoru, kterému se dříve vyhýbal. Ferrari zapracovalo na přípravě, čímž se pochlubilo už v Monaku, kde Leclerc získal pole position. Dobrá příprava je letos důležitá, protože páteční tréninky byly zkráceny o 60 minut. V Silverstonu byl navíc před kvalifikací a parc fermé jen jeden trénink.

Mattia Binotto nepřímo potvrdil, že klíč leží právě zde. „Nebudu zabíhat do detailů, ale určitě jsme hodně pracovali na simulátoru, s jezdci, s týmem, snažili jsme se lépe pochopit, co je špatně, jak to řešit,“ řekl Binotto. „A myslím, že právě z toho mám radost a těší mě, že je vidět pokrok.“