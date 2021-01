Proč by Hamilton odcházel, když může dosáhnout na deset titulů, zamýšlí se Brundle

„Myslím, že vyhrát deset titulů a získat 150 vítězství v závodech je zcela možné,“ odpověděl Brundle na dotaz, čeho může ještě Hamilton ve F1 dosáhnout.

„Ve svém životě má i jiné ambice, ale nedovedu si představit, proč by měl v dalších pěti letech, nebo určitě minimálně v následujících třech, skončit. Proč by měl?“ ptá se.

„Kdo myslíte, že bude mít v roce 2022 nejvíce prostředků a nejlepší balíček? Nebo v roce 2026? Nezůstane tu ale až do hořkého konce pro pár dolarů nebo jen proto, aby byl pilotem formule 1, nebude to potřebovat. Mám pocit, že odejde spíše o rok dříve než později.

„7. ledna mu bude 36 let. Většina mladíků, kteří se jej snaží sesadit z trůnu, je o 10 až 15 let mladších než on, ale on je stále plný energie a tlačí na maximum.“

Překonané rekordy i šlechtický titul

Rok 2020 byl pro Hamiltona obzvlášť úspěšný. Překonal rekord Michaela Schumachera v počtu vítězství v závodech formule 1, ziskem sedmého titulu mistra světa vyrovnal počin německé legendy, byl oceněn sportovní osobností BBC, získal ocenění Laureus sportovec roku, časopisem Time byl zařazen na seznam 100 nejvlivnějších lidí a od královny Alžběty II. získal šlechtický titul Sir.

„Pokud si někdo ze sportovního odvětví zaslouží toto uznání, pak je to Sir Lewis Hamilton. Když vidíme Lewise na stupních vítězů, slyšíme státní hymnu, vidíme ho s vlajkou a na Silverstonu jej fanoušci nosí na rukou, tak to vše podtrhuje to, čeho při reprezentaci Velké Británie a formule 1 dosáhl.“

Hamiltona ocenil i šéf týmu Mercedes Toto Wolff. „Lewis je jedním z nejlepších závodníků všech dob a nejúspěšnější britský sportovec v této éře. Po celém světě je již dlouho uznáván za své sportovní úspěchy. Velká Británie může být hrdá, že má šampiona a ambasadora kalibru Sira Lewise Hamiltona.“