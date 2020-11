Proč brzký vstup do F1 nyní Verstappenovi pomáhá drtit týmové kolegy?

V roce 2015 v juniorském týmu Toro Rosso do formule 1 vstoupili dva nováčci. Max Verstappen, který drží rekord jako nejmladší jezdec startující ve velké ceně F1 (bylo mu 17 let a 164 dní, pozn. redakce) a úřadující šampion formule Renault 3.5 Carlos Sainz Jr.

Výsledek? Verstappen: 49 bodů a sezónním maximem byla dvě čtvrtá místa v Maďarsku a USA. Sainz Jr.: 18 bodů a nejlépe sedmé místo rovněž v texaském Austinu.

Když se v následujícím roce Daniilu Kvjatovi nevydařil vstup do jeho sezóny s Red Bullem, Verstappen jej u hlavního týmu vystřídal a po vzájemném vyřazení jezdců Mercedesu v prvním kole Velké ceny Španělska svůj první závod za Red Bull vyhrál. V 18 letech a 228 dnech se stal nejmladším vítězem velké ceny F1.

Dosud nejdéle byl jeho týmovým kolegou u Red Bullu zkušenější Daniel Ricciardo, kterému mladý Nizozemec dokázal sekundovat a být i lepší.

Na začátku roku 2019 dostal u Red Bullu po Ricciardově odchodu do Renaultu šanci oproti Verstappenovi o rok a půl starší Pierre Gasly po jedné kompletní sezóně u Toro Rosso.

V kvalifikacích Gasly za Verstappenem zaostával v průměru o půl sekundy. V závodě mu pak Verstappen mnohdy nadělil i celé kolo. Po dvanácti závodech Gasly nepřesvědčil vedení Red Bullu, a to jej poslalo zpátky do juniorky.

Další nadějí Red Bullu byl Alexander Albon, který je necelé dva měsíce mladší než Gasly. Ani on ale nedokázal stáhnout Gaslyho ztrátu na Verstappena v kvalifikacích a zaostával i v závodech. Přesto si udržel sedačku také pro sezónu 2020.

Verstappen ve formuli 1 nikdy neměl týmového kolegu, který by byl mladší než on. Ukazuje to, že jsou Gasly s Albonem jen průměrní jezdci? Vloni v Brazílii i letos v Rakousku už měl Albon nakročeno k prvním stupňům vítězů ve F1, o které jej ale v obou případech připravil Lewis Hamilton, který jej roztočil. Thajský pilot se dočkal až letos v Mugellu, kde dojel třetí. Gasly pak v dalším letošním italském závodě v Monze získal své první vítězství ve F1. Vloni v Brazílii navíc získal stupně vítězů.

Podle šéfa AlphaTauri Franze Tosta, s jehož týmem Verstappen ve F1 začínal, se s ním může rovnat jen málokterý jezdec.

„Max je velmi výjimečný pilot. Pro mě je jedním z nejrychlejších v celém startovním poli. Těžko je tu pilot, který bude proti němu úspěšný. Odvádí tak dobrou práci, že jakýkoliv jiný pilot bude mít problém být na této úrovni,“ řekl Tost v rozhovoru pro RaceFans.

Před vstupem do F1 přitom Verstappen absolvoval jen jednu sezónu ve formuli 3, kde skončil celkově třetí. Předtím sbíral úspěchy v motokárách. Po soukromém testu v Adrii se při Velké ceně Japonska 2015 poprvé představil v prvním pátečním tréninku.

Závodnické kořeny

Verstappen pochází ze závodnické rodiny. Jeho otec Jos ve formuli 1 závodil v letech 1994 až 2003, jeho matka Sophie Kumpenová byla úspěšná v motokárách. I fakt, že Verstappen od velmi mladého věku byl na motokárových tratích, podle Tosta jeho úspěchům pomohl.

„Max je výjimečný tím, že jeho jezdecký styl je na velmi, velmi vysoké úrovni. Odkud se to vzalo? Myslím, že jednou z nejdůležitějších věcí bylo odhodlání jeho otce Jose. V motokárách začal v pěti šesti letech. Také jeho matka byla velmi úspěšná v motokárách. Vyrůstal v prostředí motokár a motorsportu. A je to vidět, protože už ho nic nemůže překvapit,“ pokračuje Tost.

„Ví to, protože to, co se děje ve formuli 1, se neliší od motokár. Je to jiná kategorie, ale procesy jsou téměř totožné. Jos tak věnoval spoustu času a samozřejmě peněz, aby ho učil. On žil na motokárové dráze. Byl vyškolen jedinečným způsobem. Viděli jste to, když jezdil s formulí 3 a když se k nám připojil, testoval s námi a poté, když pro nás závodil. Okamžitě byl na velmi vysoké úrovni a drží se na ní až dodnes.“

V 17 letech měl zkušenosti 23letého jezdce

Verstappenovi bylo teprve 16 let, když Red Bull oznámil, že nadcházející rok bude ve formuli 1. Z pohledu zkušeností však byl podle Tosta Verstappen starší.

„Vzpomínám si, jak všichni říkali 'Nemůžete teď do formule 1 přivést 17letého kluka'. Na papíře mu bylo sedmnáct, z pohledu jezdeckých zkušeností a ve srovnání s dalšími jezdci mu ale bylo 22 nebo 23 let,“ věří Tost.

Tost proto Verstappena považuje za „jednoho z nejlepších“ jezdců, se kterými pracoval. Ve formuli 1 Verstappen dosud vyhrál devět závodů, zatím ale nebyl v pozici, aby získal titul mistra světa. Podle Tosta je to ale jen otázka času.

„Když se podíváte, jaký má během závodu přehled, jak dokáže číst závody, tak už několikrát mohl vyhrát celý šampionát. Okamžitě reaguje na informace od inženýrů, přesně zná strategii přímých soupeřů. A reaguje tak, jak to dělají šampioni.

„Byl jsem přesvědčen, že může vyhrávat závody. Abyste se stali mistrem světa, musíte nejprve vyhrávat závody. Aby se stal mistrem světa, musí se spojit všechny ingredience. V té době jsem byl přesvědčen, že může vyhrávat závody a šampionát. A věřím tomu i nyní,“ uzavírá Tost.