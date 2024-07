Proč Binotto převzal otěže Audi?

Tento víkend se jede Grand Prix Belgie ve Spa. Před dvěma lety zde Audi slavnostně potvrdilo, že vstupuje do F1 jako výrobce pohonných jednotek. Určitě to tehdy zaznamenal také Mattia Binotto, který byl šéfem Ferrari. Pravděpodobně ho ale tehdy nenapadlo, že o dva roky později to bude on, kdo bude stát v čele vstupu čtyř spojených kruhů do královny motorsportu.

Dva kohouti

Andreas Seidl přišel k Audi v roce 2023, kdy překvapivě opustil relativně dobře rozjetý McLaren. Na první pohled to bylo překvapení, na druhý už méně. Šlo o zajímavý a téměř nový projekt a Seidl před příchodem (návratem) do F1 pracoval pro Porsche ve WEC, což je samozřejmě sesterská firma Audi v rámci koncernu Volkswagen.

Dalším mužem ve vedení se stal bývalý šéf technického vývoje Audi Sport Oliver Hoffmann, který se stal předsedou představenstva společností Sauber.

Hoffmann měl řídit procesy v Neuburgu a Hinwilu, ale jak se shoduje mnoho zdrojů (Auto Motor und Sport, Autosport aj.), začal postupně pytlačit na území Seidla.

V důsledku toho byla důležitá rozhodnutí týkající se personálu a rozšíření infrastruktury v Hinwilu zpožděna nebo nebyla přijata vůbec. Tým se tak dostal do stavu, kdy měl špatné výsledky na trati a ideální nebyly ani přípravy na rok 2026.

Audi po pár měsících zasáhlo a generální ředitel Gernot Döllner udělal opravdu radikální řez – nevyhodil Hoffmanna nebo Seidla. Vyhodil oba. Na jejich místo nastoupí Mattia Binotto, který se narodil ve Švýcarsku asi 190 km od továrny Sauberu.

Binotto je pryč z Ferrari už nějaký ten pátek, takže manažerská dovolená mu už dávno skončila a týmové tričko oblékne už 1. srpna. Bude to jediný člověk ve vedení projektu přímo podřízený Audi.

Změny u Audi vyvolaly překvapení a také velkou dávku sarkasmu a vtipů. Binotto nedokázal Ferrari dotáhnout k tomu nejvyššímu úspěchu, proč by se mu to mělo podařit u Audi? V týmech to ale nikdy není o jednom člověku. Spousta lidí, kteří z Maranella více či méně dobrovolně odešla, zaznamenala úspěchy jinde – Stefano Domenicali je šéfem F1, James Allison technickým šéfem Mercedesu a Andrea Stella šéfem McLarenu.

Binotto má obrovské zkušenosti. Předně je to zkušený motorář, což se samozřejmě bude Audi hodit. Má také zkušenosti s roli technického ředitele a v neposlední řadě vedl celý tým. Jeho CV je tak pro Audi ideální, zda se to promítne i do formy týmu na startovním roštu v roce 2026, si musíme samozřejmě počkat.

Binotto nemusí být poslední posilou. Spekuluje se, že by z Astonu mohl k Audi zamířit Mike Krack.

Na druhou stranu je ve hvězdách budoucnost technického šéfa Jamese Keye. V dobách, kdy Key pracoval pro Toro Rosso, se o něm mluvilo jako o novém Neweym. U Sauberu se mu ale zatím moc nedaří a do týmu ho přivedl z McLarenu právě Seidl.

Přípravy na rok 2026

V Neuburgu zatím vyvíjí pohonnou jednotku pro rok 2026. Audi si výsledky vývoje pochvaluje a před pár dny potvrdilo, že se už před časem dohodlo na dodávce paliv a maziv s firmou Castrol (BP).

Sauber pokračuje v závodění s motory Ferrari a zažívá tragickou sezónu. Tým je poslední a letos zatím nebodoval – vlastně už nebodoval 18 závodů v řadě.

Tým se pod končícím vedením soustředil především na rok 2026. To je sice na jednu stranu rozumné, na stranu druhou je to střípek do mozaiky nízké důvěry. Jaká je situace? Sauber je poslední, Audi má sice bohaté zkušenosti a úspěchy v motorsportu, ale F1 je velmi těžké řemeslo a německá automobilka bude zcela nový výrobce. Nabízí se otázka, jak na tom bude v roce 2026 a celkově v prvních letech nové éry.

Tato nejistota znamená, že se do týmu nové posily příliš nehrnou – až na výjimky, jako je například bývalý hlavní mechanik Red Bullu Lee Stevenson.

Neplatí to jen pro inženýry ale také pro jezdce. Do Audi měl zamířit Carlos Sainz, který ale se s týmem ale stále nedohodl. Uvidíme, zda s tím něco udělá jeho starý známý Mattia Binotto, ale aktuálně to spíše vypadá, že Sainz zamíří do Alpine – francouzský tým nejspíše přejde k motorům Mercedes, což je na rozdíl od Audi téměř jistota dobrého výkonu.

Absence příchodu rychlého jezdce ještě více podrývá důvěru inženýrů, že mají přestoupit právě k Sauberu – a připomeňme, že jde o jeden ze tří týmů, který nesídlí ve Velké Británii. Pro většinu inženýrů tak přestup znamená stěhování.