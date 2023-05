Proč Alonso nepřezul na pneumatiky do přechodných podmínek?

Fernando Alonso zajel po 54 kolech do boxů. Místo pneumatik do přechodných podmínek ale nazul znovu slicky (střední). O kolo později byl v boxech znovu. Tentokrát už musel nasadit přechodné.

Fernanda Alonsa zastávka v boxech navíc nic nestála. Celý závod byl druhý a druhý byl i po extra zastávce. Mohl se ale dostat na první místo, pokud by přezul ihned na „intermediálky“?

Podmínky na trati se hodně měnily, takže nevíme, jaké časy by Alonso ve výjezdovém kole zajel, ale je to spíše nepravděpodobné. Alonso před zastávkou ztrácel na Verstappena okolo 13 sekund.

„Když začalo v páté, šesté a sedmé zatáčce pršet, měl jsem tvrdé pneumatiky, které byly po 50 kolech už dost staré a bylo obtížné do nich v této části okruhu dostat teplo,“ řekl Alonso, kterého cituje RacingNews365.com.

„Přemýšleli jsme o zastávce a otázkou bylo, zda zastavit pro střední pneumatiky nebo pro přechodné. Ptal jsem se na předpověď a říkali, že bude krátká přeháňka, ale neměla by být příliš silná.“

„Řekl jsem, že zůstaneme na slickách, protože mezi zatáčkami pět, šest a sedm bylo pár kapek deště a všude jinde bylo sucho.“

Krack: Nemyslím si, že by to něco změnilo

Šéf týmu Aston Martin Mike Krack uvedl, že tým očekával pouze krátkou přeháňku s tím, že kvůli vysoké teplotě trati se kapky deště rychle odpaří.

„Upřímně řečeno jsme neočekávali tak silný déšť,“ řekl Krack. „Mysleli jsme si, že to bude jen krátká přeháňka a rychle uschne, protože trať byla velmi horká.“

„Normálně byste si řekli: ‚dobře, ještě jedno, dvě nebo tři kola zůstaneme venku,‘ ale pneumatiky byly hodně opotřebované a viděli jsme, že teploty klesají, takže to bylo trochu riskantní.“

„Když pak auto přijelo, s informacemi, které jsme měli, jsme si řekli, že nasadíme střední, ale když auto krátce poté vyjelo, viděli jsme, že prší opravu hodně, a museli jsme se vrátit.“

„Nemyslím si, že to byla ztracená příležitost, protože kdybychom nasadili přechodné, Max je nasadil také a navíc měl náskok. Nemyslím si, že by to něco změnilo.“