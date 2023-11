Proč Adrian Newey chyběl v São Paulu? Závodil v Daytoně

Technický šéf Red Bullu vynechal letošní závod v Brazílii. Důvodem byla jeho účast v závodě historických automobilů v Daytoně.

Adrian Newey je již téměr dvě dekády nedílnou součástí úspěchů Red Bullu ve formuli 1. Brzy 65letý legendární inženýr se však práci pro rakouský tým již nevěnuje na 100 procent a pokud to jde, věnuje se i jiným projektům.

To byl i případ letošní GP São Paula, které se tentokrát Newey nezúčastnil, jelikož dal přednost závodu historických vozů v americké Daytoně.

Technický šéf Red Bullu usedl do vozu 1965 Ford GT40, a společně se svým kolegou, kterým byl výkonný šéf Fordu James Duncan Farley, oslavili jednoznačné vítězství ve své třídě.

„V rámci letošní sezony (F1, pozn. red.) se do konce roku zúčastním 16 závodů. To by dříve představovalo celý ročník,“ prohlásil Newey v rozhovoru pro The Telegraph.

Na otázku, kolik času nyní formuli 1 věnuje, Newey odpověděl:

„Těžko říct, ale řekl bych, že je to tak 50 procent. Podařilo se mi dostat do situace, kdy tým může fungovat procedurálně beze mě, což mi umožňuje být natolik rozmazlený, že se mohu zapojit do jakékoli aktivity, na kterou mám chuť,“ nechal se slyšet britský inženýr, který se k Red Bullu znovu připojí před blížící se velkou cenu v Las Vegas.