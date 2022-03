Problémy z Barcelony jsme překonali, říká Bottas

Alfa Romeo se v prvních předsezónních testech ve Španělsku potýkala s velkým poskakováním svého vozu na rovinkách, které nemohla vyřešit v rámci testů.

Mezi testy ve Španělsku a Bahrajnu ale tým ve své továrně v Hinwilu intenzivně pracoval na vyřešení problémů a nastavení vozu. Díky tomu dnes jezdci Valtteri Bottas a Kuan-jü Čou mohli absolvovat na okruhu Sachír bezproblémový test.

Alfa Romeo C42 dnes odjela celkem 120 kol, Bottas skončil z pohledu časů šestý a Čou čtrnáctý. Podle Fina byl dnes tým ve zcela odlišné situaci než ve Španělsku.

„Zdá se, že všechny problémy, které jsme měli v Barceloně, jsou za námi. To je pozitivní. Pro tým bylo klíčové, abychom to dokázali vyřešit za týden,“ řekl Bottas.

„Konečně jsme zvládli udělat nějakou práci na nastavení, zjistili jsme, jak vůz reaguje, co potřebuje a jak se chová. A bylo hezké cítit a vidět zlepšení v průběhu dne.

Podle Bottase se Alfa Romeo problému s poskakováním vozu zcela zbavila.

„Dnes jsme neměli žádné problémy. Věřím, že celé startovní pole jede s kompromisním nastavením na svých vozech. My jsme ale nyní v situaci, kde to vůbec není problém z pohledu komfortu nebo spolehlivosti. To je celkem pozitivní.“

Alfa Romeo si uvědomovala, jak pozadu byla po barcelonských testech. Celému týmu se proto podle Bottase ulevilo, když dnes absolvovali den bez problémů.

„Vždy chcete vyřešit všechny problémy, opravdu to ale zjistíte, až když vyjedete na trať. Tohle je také jiný okruh. Jsou tu jiné nerovnosti a na některých rovinkách jsou vyšší rychlosti. Je proto dobré vidět, že nemáme žádné problémy. Ráno jsem viděl nervózní pohledy lidí, kteří doufali, že všechno půjde hladce, a teď vidím šťastné tváře,“ dodává Fin.