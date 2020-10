Problémy v ráji? Hamilton stále nepodepsal novou smlouvu

Hamiltonovy první dvě smlouvy s týmem byly tříleté. V roce 2018 podepsal dvouleté prodloužení. Aktuální smlouva tak vyprší na konci letošního roku.

Novou smlouvu zatím šestinásobný mistr světa nepodepsal. Před delším časem uvedl, že nechce podepisovat smlouvu v době, kdy jiní přichází o práci.

„Když si sedneme, obvykle plánujeme na tříletá období,“ řekl Hamilton v Portugalsku. „Samozřejmě jsme v jiné době. Chci pokračovat tři roky? To je také otázka, zbývá ještě mnoho, mnoho otázek.“

„Vstupujeme také do nové éry aut v roce 2022, takže mě trochu vzrušuje, co by se mohlo stát v roce 2022, pokud jde o to, jaká budou auta.“

Hamilton uvedl, že se chce nyní soustředit na boj o šampionát. Pokud nebude zajištěn šampionát, nebude uvažovat o otázkách týkajících se budoucnosti. Na druhého Bottase má přitom pohodlný náskok 69 bodů.

„Myslím, že v určité fázi si musíme sednout a probrat to, ale teď to nemá žádnou prioritu,“ vysvětlil Hamilton.

„Nyní je pro mě osobně prioritou dokončení práce v tomto roce. Zaměřuji se výhradně na tohle.“

Hamilton však popřel, že by měl jiné úmysly, než je setrvání u Mercedesu.

„Nemluvil jsem s nikým jiným. Neplánuji to a v určité fázi si Toto a já sedneme a společně narýsujeme naší cestu a budeme postupovat vpřed.“

Otázkou je, zda nejsou ve hře také peníze. Automobilový průmysl samozřejmě není imunní vůči současné krizi – a to nás ta ekonomická zřejmě teprve čeká. Automobilky tak mají tendenci šetřit. Na druhou stranu ve formuli 1 ušetří týmům peníze už samotné zavedení rozpočtového stropu (platy jezdců se do něj nepočítají).

Hamilton uznal, že automobilový průmysl byl v nedávné době těžce zasažen, ale uvedl, že Mercedes se jako součást skupiny Daimler navzdory pandemii vrací ke stabilitě.