Problémy u Haasu a Alfy Romeo. Týmy odjely nejméně kol

Dopoledne jezdil s Alfou Romeo Robert Kubica, který ale odjel jen 9 kol. Odpoledne ho za volantem „zamaskovaného“ vozu vystřídal Valtteri Bottas, který přidal dalších 23 kol.

Podle jezdců tým potkaly problémy, ale konkrétnější nebyli.

„Ano, měli jsme nějaké problémy a ty problémy, které jsme měli, byly bohužel z hlediska času dost drahé,“ řekl Valtteri Bottas.

„Šlo o nějaké problémy se spolehlivostí, nějaké mechanické věci. Ale my tomu naštěstí plně rozumíme a víme, jak to napravit, jen jsme přes den neměli dost času to pořádně opravit.“

„Určitě byl dnešek kompromitován. Myslím tím to, že nám chybělo docela dost kilometrů, ale alespoň jsme něco odjeli a máme nějakou představu, jak se zítra posunout. Doufáme, že po tomhle budeme mít další dva dny tady v Barceloně bez problémů.“



Foto: Getty Images / Mark Thompson

U Haasu řešili problém s podlahou

U Haasu byli konkrétnější. Mick Schumacher si během jízd poškodil podlahu.

„Pokud jde o mě, myslím, že jsme odjeli jen 23 kol, co jsem viděl,“ řekl Schumacher. „Je zřejmé, že bychom tam chtěli mít pravděpodobně trojciferné číslo. Ale takové věci se stávají. Zítra se pokusíme získat kola, která jsme dnes ztratili.“

Je docela reálné, že Schumacherovy problémy mají souvislost se změnami pravidel a větším přítlakem od podlahy. Vozy se chovají nervózně a poskakují.

„Je zřejmé, že podlaha dostává pořádný výprask,“ řekl Schumacher. „Myslím, že s tím mají problémy všechny týmy. Bude to jedna z věcí, na které se zaměříme. A myslím, že první, kdo to napraví, bude pravděpodobně před námi.“