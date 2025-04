Problémy se nabalovaly jako sněhová koule, hodnotí Leclerc

Ferrari do Bahrajnu přivezlo balík vylepšení. Podle Leclerca ale nepřinesl kýžený výsledek.

„Myslím, že potřebujeme celkově více přítlaku a přilnavosti. Z pohledu vyvážení dostáváme v tuto chvíli z auta maximum, ale víc tam toho není. Potřebuji více přilnavosti, abych mohl jet rychleji v zatáčkách,“ řekl Leclerc, jehož slova cituje Motorsport.com.

„Mám pocit, že v kvalifikaci to (tento nedostatek) můžeme trochu skrýt, ale v závodě, když není přilnavost, tak není přilnavost. Opotřebení je větší, takže v závodě je to efekt sněhové koule, kvůli tomu je to v závodě složitější. Věřím, že to nakonec vyřešíme, ale nevím, jak dlouho nám to bude trvat,“ dodal Leclerc po závodě, ve kterém dojel na čtvrtém místě.

Hamilton pátý

Jednu pozici za Leclercem dojel na pátém místě jeho týmový kolega Lewis Hamilton.