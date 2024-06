Problémy s technikou, nehoda a dvojité DNF. Ferrari zažilo v Kanadě příšerný víkend

Charles Leclerc měl v Kanadě už od začátku závodu problémy s motorem. Poté zariskoval a nasadil slicky, i když měl přijít déšť. Nakonec ze závodu odstoupil.

„Upřímně řečeno, nemám moc co říct, kromě toho, že nás problém s motorem stál všechno,“ řekl Leclerc.

„Nevím, co se stalo. Nejdřív jsem myslím ztrácel šest desetin, ale pak to v některých kolech bylo 1,2, někdy 1,5, někdy jedna sekunda.“

„V jednu chvíli jsme se pak rozhodli, že zkusíme jet na slickách, i když jsme věděli, že bude větší šance, že to nebude fungovat. Ale museli jsme něco vyzkoušet, protože s problémy s motorem, které jsme měli, bychom stejně byli mimo body. Potom bylo nesmírně složité udělat všechny změny v nastavení motoru, které po mně tým najednou chtěl.“

„Stále jsme ztráceli sekundu a půl na první rovince, takže se musíme podívat na problém s motorem. Bude to pro zbytek sezóny složité,“ narážel Leclerc na pravidly omezený počet komponent.

Podle Leclerca není důvod výsledek v Kanadě brát přehnaně vážně. „Stejně jako jsme to nepřeháněli po Monaku, neměli bychom to přehánět ani po tomto závodě. Ale tohle bolí. Kvůli dvěma DNF jsme přišli o mnoho bodů vůči našim konkurentům. A ano, co se týče motoru, je to něco, na co se musíme podívat.“

„Včera nám do Q3 chyběly tři setiny. Rozhodně jsem neměl z auta dobrý pocit a musíme na tom zapracovat a pokusit se pochopit, co se pokazilo. Dnes bych neřekl, že tempo bylo špatné. Když se podíváte na první stint s o sekundu a půl pomalejším motorem, myslím, že jsme v zatáčkách nebyli tak špatní a byli jsme silní.“

Sainz boural

Carlos Sainz závod nedokončil poté, co se v šesté zatáčce roztočil a naboural do něj Alex Albon.

„Měli jsme na autě nějaké škody z několika kontaktů, které jsme měli během toho bláznivého závodu, ale nikdy jsme neměli dostatečné tempo na to, abychom mohli předjíždět.“

„Teprve když jsme ke konci závodu přešli na slicky, začal jsem cítit, že je tam možná potenciál na nějaké body, a začal jsem být trochu rychlejší. Snažil jsem se trochu riskovat, abych předjel lidi v DRS vláčcích a pokusil se být blízko ve druhém sektoru. Pravděpodobně jsem vjel do míst, kde byla voda. Nevím. V polovině zatáčky jsem dost zvláštně ztratil kontrolu nad vozem a ukončil náš závod...“

„Byl to velmi slabý víkend plný zklamání pro celý tým, protože se zdálo, že jsme nikdy nenašli dobré tempo.“

„Myslím, že Kanada byla trochu výjimečná, trochu zvláštní a my musíme jako tým pochopit, co se stalo.“