Problémy s přehříváním pneumatik musíme vyřešit ještě letos, říká Steiner

Pro americký tým Haas je dlouhodobě typické, že jeho forma s přibývajícími závody klesá a že jeho jezdci nedokážou občasné kvalifikační úspěchy přetavit v solidní výsledky v nedělních velkých cenách.

Tento předpoklad zatím Haas naplňuje i letos, přičemž velký podíl na tom mají přehřívající se pneumatiky.

„Sezonu jsme začali docela dobře, ale pak jsme se nezvládli vypořádat s našimi problémy, které souvisí s přehříváním pneumatik,“ řekl Steiner, kterého cituje Autosport.

„Teď jsme kvůli tomu trochu pozadu. Jsme schopni mít dobrou kvalifikaci, ale špatný závod, umíme obojí. Pro celý tým je to jako na horské dráze, když v sobotu zažíváme takové vrcholy a v neděli takové pády. Je těžké to strávit,“ přiznal Ital.

„Tvrdě na tom pracujeme a doufám, že to po přestávce vyřešíme. Není to ale jednoduché a dokud to nezkusíte na autě, nevíte. Můžete dělat spoustu simulací, výpočtů, cokoliv. Musíte to však vyzkoušet na autě. Je to stále velmi zvláštní problém, který ostatní nemají. Nesmíme to vzdát,“ vyzval Steiner s tím, že se odpověď na tento problém musí najít ještě letos, jinak by stejnými potížemi mohl trpět i monopost pro sezonu 2024.

„Pokud problém nepochopíme, pak by se mohl opakovat i s příštím vozem, což by bylo dost hloupé. Naplno se proto soustředíme na letošní monopost, abychom ho vylepšili,“ vysvětlil Steiner.

Haas odebírá několik dílů, včetně převodovky či zavěšení, od Ferrari, které také trápí problémy s pneumatikami. Steiner nicméně tvrdí, že problém Haasu je jiného charakteru než v případě italské stáje.

„Pokud se podíváte na Ferrari, zjistíte, že nejde o stejný problém. Naše potíže to ale nezlepšuje,“ uzavřel Steiner.