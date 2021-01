Problémy RB16 byly v médiích zveličené, říká Verstappen

Vůz RB16 trpěl na začátku loňské sezóny určitými aerodynamickými anomáliemi. Ovladatelnost vozu byla nepředvídatelná a zadní část vozu byla poněkud nervózní.

Otevřeně o problémech hovořilo i vedení týmu. Max Verstappen to ale tak dramaticky neviděl.

„Myslím, že se to v médiích nafouklo,“ řekl Verstappen pro Autosport. „Měli jsme druhé nejrychlejší auto. Myslím, že na trati byla i horší auta.“

„Před sezónou jsme se několikrát roztočili. Když jedete na limitu, s vozem, který není snadné řídit... víte, co tím myslím? Možná je to trochu obtížnější ve srovnání s Mercedesem, ale je to pravděpodobně lepší než Williams.“

„To, co lidé říkali v médiích, bylo podle mě trochu přehnané. Nikdy jsem se tak opravdu necítil.“

Verstappen vloni vyhrál dva závody a získal 11 stupňů vítězů. Podle něj to bylo z jeho pohledu lepší než v roce 2019. Zlepšil se především z hlediska konzistence.

Frustrovaný ne, jen trochu bezmocný

Typická Verstappenova pozice byla „ve vakuu“. Jezdil za mercedesy a před zbytkem pole.

„Jo, byl jsem docela dost závodů sám... rád jezdím za Mercedesem! Auto nebylo špatné, ale na Mercedes nám stále trochu chybělo.“

Na otázku, zda se necítí frustrovaný z toho, že neustále trčí za jezdci Mercedesu, odpověděl: „Frustrovaný ne, někdy jen trochu bezmocný. Ale přesto se z toho snažím dostat nejlepší výsledek, což si myslím, že se nám většinou dařilo, takže je to dobré.“