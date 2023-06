Problémy Ferrari nesouvisí jen s velkou degradací pneumatik, říká Sainz

Pilot Ferrari přiznává, že potíže, které trápí italskou stáj, jsou komplexnější a nesouvisí pouze s velkým opotřebováním pneumatik.

Jediné pódiové umístění. Taková je vizitka Ferrari po sedmi odjetých velkých cenách.

Italský tým letos zůstává výrazně za očekáváními. Nejčastěji se jako hlavní problém Ferrari zmiňují pneumatiky, které jezdcům stáje z Marenalla při závodech nefungují tak, jako hlavní konkurenci. Podle Carlose Sainze však není problém pouze s nimi.

„Myslím, že stále mluvíme o pneumatikách a jejich degradaci, ale dle mého názoru, že je zásadní problém také v závodním tempu,“ uvedl Sainz, kterého před Velkou cenou Kanady citoval Autosport.

„Upřímně řečeno, z naší analýzy vyplývá, že nám v současné době prostě chybí závodní tempo a že potřebujeme vytvořit auto, které bude nejen šetrnější k pneumatikám, ale také konzistentnější, co se aerodynamiky týká. To by nám umožnilo zůstat blíž limitu vozu během celého závodu. Momentálně máme pocit, že musíme trochu zvolňovat,“ přiznal španělský pilot.

Během předchozího závodního víkendu v Barceloně představilo Ferrari několik technických novinek. A i když se výkonnost rudých vozů zatím nikterak zásadně nezlepšila, Sainz si pochvaluje úsilí týmu.

„Každý víkend děláme, co můžeme, a testujeme různé věci. Pokaždé máme nové nápady či vylepšení. Vždy zkoušíme něco s pneumatikami, případně s podvozkem či s aerodynamikou. Jsem si jistý, že tomu nakonec přijdeme na kloub,“ je přesvědčen vítěz loňské GP Británie, který stále čeká na první letošní pódium.

„Když se kouknu do naší továrny, vidím spoustu energie ve snaze situaci napravit. Barcelona byla asi tím nejhorším možným místem, kam nový balíček s vylepšeními přivézt, protože se čekalo, že to pro nás bude nejtěžší závod v roce,“ prohlásil Sainz s tím, že novinky na voze Ferrari zjevně nezafungovaly tak, jak by si tým představoval.

„Byl to možná pro nás všechny trochu šok. Když ale máte nové díly, musíte je přivézt a vyzkoušet. Doufáme, že v Kanadě budou fungovat o dost lépe,“ dodal.