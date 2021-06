Problému s pneumatikou nic nenasvědčovalo, řekl Verstappen

Pilot Red Bullu vedl závod, když pět kol před koncem na dlouhé cílové rovince najednou dostal defekt levé zadní pneumatiky, jeho monopost se roztočil a narazil do zdi lemující městský okruh v Baku.

„Necítil jsem nic až do chvíle, kdy jsem se najednou roztočil doprava. Pneumatika zkrátka odletěla z ráfku,“ řekl Verstappen.

„Nebyl to pěkný náraz. Je to celkem nebezpečné místo pro defekt v takové rychlosti. Jsem ale v pořádku, auto už tolik ne.“

Jelikož po chybě nebodoval ani Lewis Hamilton, zůstává Verstappen v čele průběžného pořadí se stejným (čtyřbodovým) náskokem jako před šestým letošním závodem.

„Myslím, že až do té chvíle jsme měli velmi silný závod. V podstatě jsem jezdil časy, které jsem měl. Měli jsme to plně pod kontrolou. Samozřejmě je velmi smolné, co se stalo. Ztratili jsme spoustu bodů, mohli jsme navýšit náskok v šampionátu, takže je velmi frustrující, že se to stalo, navíc tak blízko konce závodu.“