Problémem byla v neděli viditelnost. Podle Gaslyho by měla F1 omezit vodní tříšť za vozy

„Bohužel si myslím, že neexistovala jiná možnost, protože viditelnost v balíku byla velmi špatná,“ řekl Gasly, který byl v koloně za safety carem šestý.

„Pokud auto z jakéhokoli důvodu zastavilo na trati nebo havaruje, tak hned za ním jede spousta dalších vozů. Víme, jaké to má následky, pokud dojde k T-nehodě nebo něco podobného.“

„Problém je v tom, že vždy spoléháte na všechny kluky před vámi, že zůstanou na trati a pojedou podobnou rychlostí, jakou jedete vy. Protože když někdo zastaví, vy tam přiletíte rychlostí 200 až 250 km/h a viditelnost byla asi 30 metrů.“

„Jakmile vidíte auto v rychlosti 200, 250, není možné, abyste zastavili. Na téhle trati jsme viděli dost hrozných věcí.“

„Myslím, že bychom měli zapracovat na tom, abychom se snažili omezit vodní tříšť za vozy, protože to je skutečný problém. Když jsem sledoval medical car, samozřejmě jel mnohem nižší rychlostí, tříšť byla mnohem menší než to, co vytváříme s našimi auty.“

„Je to jedna z oblastí, na kterou by se F1 měla v příštích letech zaměřit, protože když snížíte vodní tříšť a máte lepší viditelnost, tak dobře, podmínky jsou velmi záludné, může dojít k aquaplaningu, může to hodně klouzat, může to být velmi pomalé. Ale pak už je to na nás jezdcích, abychom se přizpůsobili přilnavosti, kterou máme, ale alespoň bychom něco viděli. V neděli byla problémem viditelnost.“