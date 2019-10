Problematický brzdný systém používáme roky, tvrdí Abiteboul

Renaulty byly diskvalifikovány z Velké ceny Japonska 2019 kvůli porušení sportovních pravidel. Racing Point podal protest, protože se domníval, že Renault využívá systém, který nastavuje rozložení brzdné síly automaticky v závislosti na pozici na trati. To se nepotvrdilo. Racing Point si toho měl všimnout na videu z filmovacího dne z února letošního roku.

„Není to z této sezóny,“ řekl Cyril Abiteboul pro RaceFans. „Je to z dřívější doby.“

Zařízení bylo součástí vozu tak dlouho, že tým nikdy neočekával, že jeho legálnost bude zpochybněna.

Podle stewardů se ale jedná o nelegální pomůcku. Běžně musí jezdec nastavovat rozložení brzdné síly sám na volantu.

„Souhlasím s tím, že se jedná o pomoc jezdci, jak jsme již řekli dříve. Mnoho věcí je pomůckami jezdce, takže musíte také uznat, že existuje prvek subjektivity.“

„Používá se už tolik let, že jsme si nikdy nemysleli, že by to mohlo být zpochybněno – až do nedávné doby.“

Podle Abiteboula postupoval Racing Point nestandardně. Tým se zeptal FIA, zda by mohli na svém voze používat zařízení, jako je to od Renaultu a bylo jim řečeno, že by to porušovalo pravidla.

„Tým, který podal žádost a obdržel negativní odpověď, může požádat FIA, aby to změnila technickou směrnicí,“ pokračuje Abiteboul. „Což neudělali.“

„Nebo mohou také jít tak daleko, že požádají FIA, aby se konkrétně podívala na náš tým, pokud je podezření, že provozujeme stejný systém, což není to, co udělali.“

Podle Abiteboula podal Racing Point protest po závodě, aby byli jezdci diskvalifikováni. „Což je úplně jiný proces, protože víme, že stewardi nepodléhají FIA z jasných důvodů nezávislosti.“

„Sportovní pravidla jsou však mnohem subjektivnější, zejména v souvislosti s článkem 27.1 o pomůckách jezdce. Nepopíráme, že se jedná o formu podpory jezdce, nikoliv však o zrychlení vozu, ale o snížení pracovní zátěže jezdců. Takže to bylo vždy trochu subjektivní hodnocení toho, jak daleko to jezdci skutečně pomáhá a zda je to přijatelné nebo ne.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson