Problematická čtvrtá zatáčka: (ne)hlídané traťové limity a vrácení pozice

FIA v poslední době hlídá dodržování traťových limitů. Původně měl být přístup v Bahrajnu velmi liberální. Po prvním tréninku však došlo ke změně a traťové limity měly být pro druhý a třetí trénink a pro kvalifikaci hlídány ve čtvrté zatáčce.

Ve třetím tréninku FIA smazala hned třikrát čas Bottasovi a jednou Cunodovi. V kvalifikaci pak o čas přišli Ricciardo a Pérez.

V závodě byl přístup jiný. V poznámkách ředitele závodu bylo uvedeno, že „traťové limity nebudou na výjezdu ze čtvrté zatáčky sledovány s ohledem na stanovení času na kolo, protože určujícími limity jsou umělá tráva a štěrková zóna v tomto místě.“

Současně však v poznámkách najdeme větu, že jezdci musí dodržovat článek 27.3 sportovních pravidel. Ten volně přeloženo říká, že jezdec musí vynaložit maximální úsilí, aby zůstal na trati. „Pokud by auto opustilo trať, může se na ní jezdec znovu připojit. Je to však možné pouze v případě, že je to bezpečné a bez jakékoliv trvalé výhody.“

Téma se podle Michaela Masiho řešilo také na páteční schůzce s jezdci.

Během závodu byl se čtvrtou zatáčkou „problém“ dvakrát. V obou případech šlo o situaci na čele pole.

Mezi Lewisem Hamiltonem a závodním inženýrem Petem Bonningtonem se odehrála rádiová komunikace v polovině závodu, kde bylo uvedeno, že Hamilton byl požádán, aby nezneužíval výjezd ze čtvrté zatáčky. „Bono“ uvedl, že jinak přijde černo-bílá vlajka a případně i penalizace.

V loňském roce hlídala FIA dodržování limitů tratě i během závodu. Matematika byla jednoduchá – při čtvrtém porušení traťových limitů by následovala černo-bílá vlajka a poté už věc řešili sportovní komisaři.

Podle Motorsport-Total překročil Hamilton v závodě traťové limity ve 29 z 56 kol.

Hamilton se po závodě divil, že „v polovině závodu si to v zásadě rozmysleli a najednou jsme neměli jet za bílou čáru.“

Ředitel závodu Michael Masi však tento postoj zpochybnil a uvedl, že „během závodu se vůbec nic nezměnilo.“

Podle Masiho byli u zatáčky dva maršálové, kteří se dívali na každé auto v každém kole a téměř všichni dělali to, co FIA očekávala.

Občas se prý objevilo auto, které se dostalo mimo trať, ale nešlo o stálou věc.

Toto Wolff uvedl, že on a sportovní ředitel týmu Ron Meadows byli v průběhu závodu v kontaktu s Masim.

„Ron a já jsme mluvili s Michaelem během závodu. Michael odkazoval na poznámku, která říkala, že ano (můžete být v zatáčce širocí), ale pouze pokud nezískáváte výhodu.“

Trvalá výhoda

V případě předjížděcího manévru Verstappena šlo ale o něco jiného. „To, co bylo zmíněno a projednáno s jezdci na setkání, je, že pokud dojde k předjetí v době, kdy je auto mimo trať a získáte trvalou výhodu, ozvu se v rádiu a navrhnu týmu, aby se okamžitě vzdali této pozice. Bylo to jasně řečeno.“

„Nebylo to kvůli překročení traťových limitů, ale kvůli získání trvalé výhody předjetím jiného vozu mimo závodní dráhu. Pokud by se tým nerozhodl vrátit tuto pozici zpět, byla by věc postoupena sportovním komisařům.“

Verstappen by pak zřejmě dostal trest. „Obvykle jde o časový trest. Z toho, co jsme viděli, to může být pět, nebo deset sekund.“

Aktualizace: Doplněna reakce Tota Wolffa