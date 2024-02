Probíhající interní vyšetřování náš tým rozptyluje, přiznal Horner

Ačkoliv by se mohlo zdát, že je šéf týmu Red Bull Christian Horner po loňské rekordní sezoně v komfortní pozici, situace je jiná.

Horner totiž čelí internímu vyšetřování, které má souviset s jeho nevhodným chováním. Před týdnem dokonce v rámci něho absolvoval několikahodinové slyšení za účasti právníků.

I když zástupci Red Bullu probíhající vyšetřování komentují jen minimálně, samotný Horner se k němu krátce vyjádřil v rámci včerejšího představení nového vozu RB20.

„Nevyhnutelně došlo k rozptýlení, ale tým je velmi sehraný. Všichni se nicméně soustředí na nadcházející sezonu, takže v tomto ohledu je to do značné míry normální. Podpora je fantastická,“ uvedl Horner, kterého cituje Autosport.

„Myslím, že se tým připravuje na nadcházející sezónu a že jsme ve velmi dobré formě. Plně se soustředíme na závodění. Těšíme se, až budeme příští týden v Bahrajnu a uvidíme, jak RB20 pojede. A jediná věc, na kterou se soustředí pozornost všech, je naše auto. V tomto zaměření jsme velmi jednotní,“ shrnul Horner současnou situaci v Red Bullu.

Každopádně způsob, jakým informace o vyšetřování pronikly do médií, by mohl naznačovat, že v Red Bullu bují po smrti jeho spoluzakladatele Dietricha Mateschitze zákulisní boje o převzetí nadvlády nad týmem F1. To však Horner odmítá.

„Jsme velmi jednotní. Od Dietrichova odchodu jsme vždy měli obrovskou podporu akcionářů. Akcionáři (jak rakouská, tak thajská větev, pozn. red.) nás neuvěřitelně podporují. Důkazem toho je i úroveň investic do pohonných jednotek a do budoucnosti týmu ve formuli 1,“ dodal britský manažer.