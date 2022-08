Pro Vettela by se našlo místo v IndyCar, je si jistý Rahal

Čtyřnásobný mistr světa formule 1 minulý týden oznámil, že tato sezona v „královně motorsportu“ je jeho poslední. Jestli bude Vettel pokračovat v závodění v jiné sérii, je v tuto chvíli nejisté.

Již dříve letos pozval Němce Graham Rahal do USA pro testování monopostu IndyCar. Třiatřicetiletý Američan tak učinil v reakci na Vettelovo prohlášení, ve kterém pilot Aston Martinu ocenil klasické americké okruhy, na příklad Road America.

Vítěz šesti závodů v zámořském seriálu se domnívá, že v případě Vettelova zájmu by pro Němce byly dveře do IndyCar otevřené.

„Kdykoliv by mohl dorazit testovat a pokud by tu chtěl závodit, jsem si jistý, že bychom našli cestu,“ věří pilot stáje Rahal Letterman Lanigan Racing.

„Stejně jako Grosjean by i Seb vnímal IndyCar jako mnohem přátelštější prostředí, ale také jako mnohem těsnější závodění, to je jisté.“

„Člověk jako on, závodník, rozhodně nemůže být veselý z dojíždění na desátém a horším místě, když byl zvyklý bojovat o tituly mistra světa.“

„Takže pokud by to tady chtěl vyzkoušet, jsem si jistý, že sedačka by tu pro něj byla. Našel by tu nový domov. Náš tým (Rahal Letterman Lanigan Racing; pozn. aut.) se tak jako tak zaobírá možností nasazení čtvrtého vozu v budoucnu,“ prozradil Rahal. Za tým, který spoluvlastní i jeho otec Bobby Rahal, letos závodí také Christian Lundgaard a Jack Harvey.

„Neříkám, že tu chce Vettel absolvovat rovnou kompletní sezonu, ale pokud by to chtěl vyzkoušet, tak určitě může.“

Formule 1 má nyní letní přestávku, Vettel si tak možná najde čas na sledování nedělní grand prix IndyCar v ulicích Nashvillu.

Není však tajemstvím, že se německý pilot chce nadále zaobírat otázkou ochrany klimatu a životního prostředí. Z těchto důvodů by si pro pokračování v kariéře mohl vybrat i některou z elektrických sérií, třeba formuli E nebo Extreme E.