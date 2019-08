Pro větší počet závodů potřebujete více lidí. S rozpočtovým stropem to bude těžké, říká Binotto

V příštím roce bude mít kalendář formule 1 nejspíše rekordních 22 závodů. O rok později to může být ještě o jeden, dva závody více.

„Myslím, že se musíme nejdříve ujistit, že to bude správné rozhodnutí z finanční stránky,“ řekl Binotto pro Autosport. Podle šéfa Ferrari by to mělo být celkově finančně výhodné. Více závodů totiž neznamená jen větší příjmy ale také výdaje.

„V takovém případě ano, ale bude potřeba reorganizace. Nemůžeme si dovolit absolvovat celou sezónu 24 závodů se stejnými lidmi.“

Podle Binotta se budou muset střídat nejen mechanici, ale také lidé na vyšších pozicích.

„To znamená, že budeme potřebovat další lidi, abychom je otočili, od mechaniků po inženýry, dokonce i klíčové lidi, protože někteří mechanici již dnes rotují, ale klíčoví lidé obvykle ne.“

„Bude to mít velký dopad na počet lidí, bude to mít velký dopad na logistiku, protože musíte nějakým způsobem řídit přepravu všech dílů.“

Podle Binotta může být největším problémem zvyšování počtu lidí na straně jedné a rozpočtový strop na straně druhé.

Binotto naopak nevidí problém v možném omezení předsezónních testů. Diskutuje se o dvou formátech – dvou třídenních testech, nebo jednom pětidenním.

„V minulosti byl shakedown nového vozu obvykle začátkem ledna, pak jste dostali pár měsíců před zahájením sezóny.“

„Nyní máte dva týdny a jedete rovnou do Austrálie. Bez ohledu na to, jaký problém máte, za dva týdny ho do prvního závodu neopravíte.“

„Dnes máme zimní testy, ve kterých začnete zkoumat své auto, budete znát počáteční problémy, znáte počáteční chování, ale nikdy nemáte čas se zabývat velkými problémy, které máte před startem sezóny.“

„Proto všichni vyvíjíme interní zařízení – testovací stolice, simulátor, cokoliv, bez čekání na čas na trati, abychom si mohli vylepšit vůz před tím, než začne sezóna.“

Foto: Getty Images / Lars Baron