Pro Verstappena je titul posledním úspěchem, po kterém toužil. Vše ostatní je bonus

Max Verstappen patří už mezi zkušené piloty formule 1. Na druhou stranu má teprve 24 let, takže toho může dokázat ještě hodně. Podle něj je však po neděli vše ostatní bonus.

„Jsem samozřejmě velmi šťastný, že jsem vyhrál šampionát, ten poslední úspěch, který jsem ve formuli 1 chtěl, takže všechno ostatní, co teď přijde, je bonus,“ řekl Verstappen.

Verstappen také popsal nejlepší a nejhorší okamžiky sezóny. „Dvě vítězství v Rakousku, moje domácí vítězství v Zandvoortu a myslím, že samozřejmě teď na konci, prostě bláznivý výsledek tohoto závodu, bude samozřejmě určitě vrcholem.“

„Sedět celý večer v nemocnici na kontrolách, to byl určitě nejhorší bod,“ řekl Verstappen v narážce na nehodu v Silverstonu. „Protože člověk tam nechce být. V Baku to nebylo nic příjemného. Ale to jsou momenty, které z vás nakonec podle mě udělají lepšího jezdce.“

Verstappen přiznal, že po zisku titulu cítil v jistém ohledu zadostiučinění. „Mám k Lewisovi velký respekt, ale víte, jsem prostě celkově velmi šťastný, že jsem vyhrál, protože to byla samozřejmě velmi těžká sezóna, kdy jsem bojoval s Mercedesem a Lewisem. Nechci, aby to znělo arogantně nebo tak něco, když řeknu, že je to velké zadostiučinění vyhrát proti němu. Mám k němu jako k jezdci velký respekt a vím, že je to úžasný jezdec, co se týče toho, čeho dosáhl, ale jsem prostě velmi šťastný, že jsme vyhráli.“