Pro příští rok musíme změnit celý koncept vozu, říká Hamilton po sedmém místě v kvalifikaci

Z předních týmů formule 1 skončil v kvalifikaci na Velkou cenu Japonska nejhůře Mercedes. Lewis Hamilton obsadil sedmé místo před osmým Georgem Russellem. Oba ztratili na nejrychlejšího Maxe Verstappena přes sekundu.

Sedminásobný mistr světa F1 vidí problém Mercedesu v nedostatečném zatížení zadní části vozu.

„Včerejšek byl špatný den. V každém víkendu je ze tří dnů minimálně jeden špatný. Vyvážení nebylo včera dobré, udělali jsme nějaké velké změny, přes noc jsme zapracovali a auto se dnes celkově chovalo lépe. Třetí volný trénink byl dobrý, cítil jsem se proto sebevědomě,“ řekl Hamiton pro Sky F1.

„V kvalifikaci jsem do toho dal vše, ale ztráta sedmi desetin v prvním sektoru, je to o zadní části. Náš vůz je hodně zatížen v přední části, ale už ne tolik na zadní nápravě.

„A tak opravdu hodně ztrácíme, pro mě je to jasně konceptem vozu. Je to na 100 % jasné, že je to koncept. Pro příští rok ho musíme změnit, což se nám snad podaří. Je to velká ztráta, kterou musíme příští rok smazat, ale viděli jste, co letos dokázal Aston (Martin). Můžeme udělat velké kroky.

„Podívejte, co letos udělal McLaren. Tím, že se vydal cestou Red Bullu, na této trati jsou teď před námi. Já do toho dal všechno, se svým kolem jsem spokojen, ve srovnání s ostatními ale nebylo tak rychlé.“

Russell zajel jen jeden pokus v Q3

Stejně jako jezdci Ferrari a Fernando Alonso i George Russell ve třetí části kvalifikace vsadil jen na jeden rychlý pokus. V něm se ztrátou 1.342 tisícin sekundy obsadil osmé místo.

„Dnešek ukázal, jak si vedeme na okruzích, které mají podobné vlastnosti jako Suzuka. Je tu množství zatáček, které jsou rychlé i pomalé. Náš vůz není nejsilnější v celém rozsahu zatáček, takže jsme se tu trochu trápili, obzvlášť v prvním sektoru,“ řekl Russell.

„Očekávám, že zítřejší závod bude náročný. Naše závodní tempo bude podobné naší rychlosti na jedno kolo. Rozdíly se mohou lehce snížit, ale ne výrazně. Máme možnost vyzkoušet rozdílnou strategii, máme dvě tvrdé sady pneumatik. McLaren a Ferrari nemusí mít takovou volnost. Nicméně si myslím, že to bude jen drobná výhoda.“