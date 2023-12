Pro příští rok máme jasný cíl. Vyhrát závod, říká Gasly

Stáj Alpine do letošní sezony vstupovala s tím, že chtěla v Poháru konstruktérů obhájit čtvrtou příčku z roku 2022 a zároveň se přiblížit top týmům.

Minimálně v prvním bodě však francouzský tým neuspěl, když se musel v pořadí konstruktérů spokojit až se šestým místem.

Navzdory tomuto nezdaru však v Alpine nechtějí ze svých krátkodobých cílů slevit ani pro příští rok. Vyplývá to i z aktuálního prohlášení Pierra Gaslyho, který uvedl, že je jeho cílem pro nadcházející sezonu vyhrát závod.

„Je to jasný cíl, ke kterému směřuji,“ řekl Gasly v podcastu F1 Beyond The Grid.

„Prostě moc si přeji, aby se to v příští sezoně povedlo. Opravdu doufám, že v příští sezoně 2024 uslyšíme na stupních vítězů ve Formuli 1 francouzskou hymnu,“ prohlásil Francouz, který má na svém kontě v F1 jedno vítězství, konkrétně z GP Itálie 2020.

„Tým se hodně učil a za posledních deset měsíců prošel velkým vývojem. Jsme na správné trajektorii a na správné cestě,“ věří Gasly, který letos prožil s Alpine první rok poté, co předtím závodil pro týmy Red Bullu.

„Výchozí bod byl nižší, než byly naše ambice na začátku roku. Nebyl to nejhladší začátek roku ani nejjednodušší cesta, jak se seznámit a zorientovat uvnitř celého prostředí. Myslím si však, že způsob, jakým jsme se s tím vypořádali, byl správný. Stále je to ale daleko od toho, čeho chceme dosáhnout, a také daleko od toho, čeho chci s týmem v F1 dosáhnout,“ dodal Fracnouz.