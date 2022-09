Pro Oscarovo chování neexistuje žádná omluva, říká Laurent Rossi

Podle Laurenta Rossiho se bude Piastriho příběh o způsobu, jakým se dostal do F1, držet celoou kariéru.

Alpine přišel o Alonsa i Piastriho. Španěl bude jezdit za Aston Martin, Piastri za McLaren.

„Jezdí na extrémně vysoké úrovni,“ řekl ředitel Alpine Laurent Rossi pro Auto Motor und Sport o Alonsovi.

„Pro mě je to jeden z nejlepších jezdců všech dob. Je mu ale 41 let. Za dva roky mu bude 43. Nemůžete plánovat tak daleko dopředu. Formule 1 je velmi náročný sport. V tomto věku může propad přijít z roku na rok. Nemohli jsme se zavázat na tak dlouho. Jsem zodpovědný za více než 3 000 zaměstnanců v Alpine a Luca de Meo za více než 240 000 v Renaultu. Nemůžeme dělat iracionální rozhodnutí, která zahrnují riziko.“

Alpine nabízel Alonsovi roční smlouvu s opcí. Pokud by Alonso podával dál skvělé výkony, zůstal by.

„Věděl to. Ale stále chtěl závazek na dva roky. Mohu se jen domnívat, že dostal nabídku někde jinde s lepšími podmínkami a rozhodl se do toho jít. Jsme z toho smutní, ale ne naštvaní. Je jeho právo vybrat si něco jiného. Rozcházíme se v dobrém a víme, že Fernando do konce sezóny udělá maximum.“

Jakmile Alonso skončil, Alpine chtěl dát příležitost Piastrimu. Ten však měl už smlouvu s McLarenem.

„Po odchodu Alonsa by za nás jezdil. McLaren a my jsme zhruba stejně silní, ale my jsme tovární tým. To je konkurenční výhoda.“

„V tomto týmu vyrostl. Všechny u nás zná. Prokázali jsme mu svou oddanost – neměl by nám být trochu vděčný?“

„Oscar by udělal dobře, kdyby byl příští rok rychlý a přinesl výsledky. Ale i kdyby se stal novým Michaelem Schumacherem, tento příběh se ho bude držet navždy.“

„Pro Oscarovo chování neexistuje žádná omluva. Usekl ruku, která ho živila, a zahrával si s námi, protože některé návrhy smluv nebyly předloženy včas. Pokud říká, že od nás necítil plnou náklonnost, pak by mě zajímalo, proč jsme mu nabízeli všechny možnosti, aby se stal co nejkomplexnějším jezdcem formule 1?“

Podle Rossiho poskytl Alpine Piastrimu vůz z loňského roku, se kterým absolvoval 3700 z 5000 plánovaných kilometrů.

„Jezdil v simulátoru a účastnil se všech briefingů. Oscar bude nejpřipravenějším jezdcem v historii formule 1. Od začátku sezóny pracujeme na tom, abychom mu našli kokpit na další dva roky. S Williamsem jsme se pak dohodli na Grand Prix Miami. Byla už naplánována zkouška sedačky.“

„Nebyla to prázdná slova, ale činy. Pokud tvrdí, že situace kolem smlouvy pro něj byla příliš nepřehledná, pak říkám, že věděl, že smlouvu s Williamsem máme v kapse. Nebylo na tom nic nejasného. Tuto záminku jen využil k tomu, aby se poohlédl jinde.“

Rossi se domnívá, že pro Piastriho by bylo smysluplnější začít kariéru v F1 v týmu, jako je Williams, který v současné době závodí v nižší třídě.

Francouz přirovnal Piastriho k Verstappenovi, Leclercovi nebo Russellovi, kteří začali svou kariéru v „nižších patrech tabulky“, než postoupili nahoru.

„Byl zklamaný, že jsme vsadili na Alonsa a ne hned na něj. A nechtěl jet za Williams. Řekli jsme mu, že by měl být spokojený s tím, co dostává. Fernando bude příští rok určitě závodit na mnohem vyšší úrovni než nováček.“

„Možná by se tam Oscar někdy dostal, ale určitě ne hned. To platí pro 95 procent všech jezdců v závodním poli.“

„Co se týče Williamsu, George Russell tam závodil tři roky a nijak mu to neuškodilo. Stěžoval si někdy? Teď, když jezdí za Mercedes, je jasné, že ta průprava nemohla být tak špatná. Konec konců Russell okamžitě jezdí stejně jako Hamilton, sedminásobný mistr světa. Leclerc, Verstappen a Vettel se předtím také učili u juniorského týmu.“