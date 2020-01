Pro Ocona by bylo závodění za Mercedes vedle Hamiltona riskantní, myslí si Wolff

Esteban Ocon přešel z DTM do formule 1 v průběhu sezóny 2016, kdy u týmu Manor nahradil Ria Haryanta a absolvoval zbývajících devět závodů roku po boku Pascala Wehrleina. Pro rok 2017 už přesedlal do o poznání silnějšího týmu Force India, u kterého poté strávil i sezónu 2018. Pro rok 2019 už však na třiadvacetiletého Francouze závodní sedačka nezbyla, a tak plnil roli rezervního pilota Mercedesu.

Ocon byl po dlouhou dobu členem juniorského programu „stříbrných šípů“ a mnohokrát se spekulovalo o tom, že by u týmu mohl vystřídat Valtteriho Bottase a stát se novým týmovým kolegou Lewise Hamiltona. Šéf Mercedesu Toto Wolff však tuto možnost zavrhl, bál se totiž spárovat mladého talentovaného pilota se šestinásobným mistrem světa.

Wolff nakonec Oconovi pomohl vyjednat místo u Renaultu, kde nahradí Nica Hülkenberga.

„Řekl jsem si, že by pro Ocona nebylo dobré přivést ho do týmu k Lewisi Hamiltonovi, který je u Mercedesu už sedmým rokem a je na vrcholu své kariéry. Neprospělo by mu to zvláště poté, co poslední rok nezávodil,“ uvedl Wolff pro f1i.com.

„Byl by to možná vzrušující příběh a možná by si vedl dobře, ale v minulosti si proti superstar vedl dobře pouze jeden pilot, a to Lewis Hamilton (narážka na rok 2007, kdy se Hamilton jako nováček stal týmovým kolegou Fernanda Alonsa u McLarenu; pozn. red.). Všichni ostatní potřebovali čas na adaptaci.“

„Nechci proto riskovat jeho kariéru a nechci, aby riskoval ve snaze porazit Lewise. To byl pro mě zásadní argument,“ vysvětloval Wolff.

Při Wolffově rozhodování o budoucnostech Bottase a Ocona mohl hrát také roli negativní příklad Ferrari, kde se interní rivalita pilotů podepsala pod některými horšími výsledky vozů z Maranella.

„Když řídíte piloty u týmu, tak musíte brát v potaz fakt, že se vždy budou hnát za svými sny a budou cílit na vítězství v šampionátu.“

„To může způsobovat určité napětí, protože jejich cíle se nemusí shodovat s cíli týmovými.“

„Jsem pyšný na to, že během minulých roků se naši jezdci soustředili hlavně na cíle Mercedesu, díky čemuž se Mercedes stal jedním z nejúspěšnějších sportovních týmů na světě.“

