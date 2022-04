Pro návrat do vrcholné formy potřebuje Magnussen ještě dva měsíce

Magnussen odešel z amerického týmu po sezóně 2020 a zamířil do Spojených států do závodů sportovních vozů.

V období mezi dvěma předsezónními testy se Haas v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu rozešel se svým pilotem Nikitou Mazepinem. Šéf týmu Günther Steiner dal znovu šanci Magnussenovi, který měl však jen velmi málo času na přípravu.

I přesto dokázal Magnussen obsadit v prvním závodě sezóny v Bahrajnu páté místo. Bodoval také v dalším závodě v Saúdské Arábii, ačkoliv přiznal, že se potýkal s bolestí krčních svalů.

29letý Dán si uvědomuje, že musí ještě pracovat na tom, aby se dostal z pohledu fyzické kondice do formy, jakou pro řízení monopostu F1 potřebuje.

„Počítám, že to bude ještě další dva měsíce. Ne, že bych vloni vůbec netrénoval, ale bylo to mnohem méně, než když jsem byl pilotem F1,“ řekl Magnussen v podcastu Beyond The Grid.

„Teď jsem měsíc znovu jezdcem F1, musel jsem znovu začít naplno trénovat, žít životem F1, kde trénujete každý den a soustředíte se na svou kondici. Nejtěžší to bylo s mým krkem, protože ho můžete trénovat, ale nedostane vás to do formy pro řízení vozu F1.

„Můžete na krk dělat všechny cviky, které chcete, a já to v minulosti dělal, pak usednete do auta a neudělá to žádný rozdíl. Po prvním dni v autě jste úplně zničení, první dva závody proto byly pro krk celkem těžké.“

S návratem do F1 přitom Magnussenovi pomohla nová technická pravidla, díky kterým jsou letošní monoposty těžší a v zatáčkách pomalejší.

„Jsou trochu méně fyzicky náročné, protože rychlost v zatáčkách je trochu menší a pomáhá to. Není to o moc menší, jen o trochu, i to ale pomůže. Jsem rád, že už nesedím v těch starých monopostech!“

Během roční přestávky mimo F1 se Magnussen stal otcem. I to jej jako jezdce změnilo.

„Změní to všechny vaše priority v životě. Formule 1 je stále velmi důležitá, ale není to ta nejdůležitější věc ve vašem životě,“ dodává Magnussen.

„Vaše rodina je důležitější, život mimo F1 související s vaší rodinou je nejdůležitější. Předtím tomu tak nebylo, formule 1 byla zcela nejdůležitější. Myslel jsem si, že štěstí jde ruku v ruce s F1, alespoň to tak bylo. Když se mi nedařilo na trati, byl celý můj život utrpením.

„Teď už tomu tak není. Je to úplně jiné. Určitě mám pocit, že si to dokážu víc užít. Mám pocit, že všechno je to jen jako bonus, jako dárek a můžu se jen bavit.“