Pro Melbourne nemáme žádnou zázračnou nápravu, říká Wolff

„Učíme se a první dva víkendy ukázaly, že se máme stále co učit,“ řekl Wolff před víkendem v Melbourne.

„Momentálně naše výkony na trati nesplňují naše vlastní očekávání, ale všichni v Brackley a Brixworthu se soustředí na pochopení problémů a hledání správných řešení.“

„Pro příští závodní víkend nebude existovat zázračná náprava, ale budeme se snažit postupně přinášet zisky během nadcházejících závodů, abychom se snad posunuli blíže k předním pozicím. Do té doby musíme maximálně využít každou příležitost a vytěžit maximum z balíku, který máme k dispozici.“



„Čekají nás tedy různé výzvy, ale to je něco, co si vychutnáváme a kdy tým skutečně ukáže svého pravého ducha.“

„Lewis a George významně přispívají k celkovému úsilí, poskytují zpětnou vazbu, tráví čas na simulátoru a společně nám pomáhají posouvat se vpřed.“

„Do Melbourne se vracíme poprvé od roku 2020 a v Austrálii budeme závodit poprvé po třech letech. To je příliš dlouhá doba pro město a zemi, které jsou pro F1 tak zapálené. Těšíme se na fanoušky a na nové uspořádání trati, které slibuje více příležitostí k předjíždění a rychlejší časy na kolo.“