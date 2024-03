Pro McLaren na úvod sezóny bodovali oba jezdci

Dvojice jezdců McLarenu vyrážela do závodu na okruhu Sachír ze čtvrté řady. Ve třetím kole se Norris dostal před Fernanda Alonsa na šesté místo, na kterém pak strávil většinu závodu a dojel v sevření dvou mercedesů.

„Byl to těžký závod, ale měli jsme v něm dobrou rychlost a byl to dobrý závod. Oproti minulému roku je to rozhodně zlepšení, takže jako tým můžeme být spokojeni,“ řekl Norris.

„Myslím, že vítr nám dnes trochu uškodil. Oproti minulým dnům se změnil a v některých zatáčkách to bylo mnohem horší, ale posunuli jsme se vpřed, a to bylo to nejlepší, v co jsme dnes mohli doufat. Dobrý začátek roku.“

Piastri zůstal na stejné pozici

Na stejné příčce, na které startoval, Oscar Piastri závod v Bahrajnu také dokončil. První podnik sezóny hodnotí pozitivně.

„Začal jsem rok osmým místem. Osobně si myslím, že to pro mě byl dobrý závod a naše závodní rychlost se zdála být dobrá. Pár věcí ke zlepšení, ale celkově to pro nás nebyl špatný závod, když se podíváte, kde jsme touto dobou byli vloni,“ řekl Piastri.