Pro letošní sezonu jsem zvažoval i závodění v IndyCar či v Japonsku, přiznal Mick Schumacher

Po ztrátě závodní sedačky ve formuli 1 po sezoně 2022 se stal Mick Schumacher rezervním jezdcem Mercedesu. Vzhledem k tomu, že Lewis Hamilton a ani George Russell nepotřebovali náhradníka, znamenalo to, že v sezoně 2023 neodjel mladý Němec ani jeden závod.

To se však v roce 2024 změní, když vedle angažmá náhradníka u Mercedesu, bude závodit i pro francouzský tým Alpine v MS vytrvalostních závodů WEC.

„Pro Mercedes bylo velmi důležité, abych se letos vrátil na startovní rošt a udržel si závodní praxi,“ vysvětlil Schumacher, kterého cituje web RacingNews365.com.

Syn sedminásobného mistra světa Michaela Schumachera přitom zvažoval i jiné varianty.

„Vždy přemýšlíte nad všemi možnosti, které máte, a následně se snažíte dát proti sobě klady a zápory. Seriál WEC pro mě má nejméně záporů a nejvíce kladů, takže vybrat si tuhle možnost bylo poměrně snadné,“ uvedl Němec.

„Uvažoval jsem o odchodu do Japonska (do seriálu Super Formula, pozn. red.) a také jsem zvažoval odchod na západ (do IndyCar). Jde ale o to, že pokud se tak rozhodnete, máte jen malou šanci kombinovat takový program s F1,“ dodal Schumacher.