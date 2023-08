Pro Haas nebude snadné vyřešit problémy s vozem, se kterými bojuje, uznává Hülkenberg

Nico Hülkenberg tvrdí, že východisko, které by vyřešilo problémy s vozem týmu Haas, neleží jen tak na zemi.

Němec Nico Hülkenberg se letos po třech letech vrátil do role pilota F1 na plný úvazek.

Zkušený jezdec dostal příležitost u týmu Haas, ve kterém nahradil svého mladšího krajana Micka Schumachera.

Ve 12 odjetých závodech Hülkenberg ukázal, že mu rychlost nechybí. V první části letošního roku to prokazoval především v kvalifikacích, ve kterých zatím poměrně jednoznačně překonává kolegu Kevina Magnussena.

V samotných závodech však Hülkenberg tak úspěšný není, když se v rámci hlavních nedělních závodů probojoval na bodované příčky pouze v GP Austrálie, kde dojel sedmý. Další body pak Němec získal už jen ve spritu v Rakousku.

Důvodem, proč se Hülkenbergovi, ale i jeho kolegovi Magnussenovi, v závodech příliš nedaří, je zjevně zejména to, že vůz stáje Haas postrádá rychlost v závodním režimu. Vedle toho má monopost s označením Haas VF-23 rovněž potíže s velkou degradací pneumatik.

Podle Hülkenberga však tyto potíže nepůjdou odstranit jen tak snadno.

„Myslím, že chápeme příčinu, co se děje a proč se to děje,“ řekl Němec, kterého cituje web Autosportu.

„Můžeme si s tím poradit a získat tím spoustu výkonu. Nejde však o něco, co by mělo ležet jen tak na zemi. Je to trochu složitější,“ přiblížil zkušený jezdec.

„Řekl bych, že tuto situaci můžeme vyřešit ještě letos. Do jaké míry? To je na nás. Půjde ale o dlouhodobější záležitost,“ je smířen závodník, který v F1 stále čeká na své první pódiové umístění na stupních vítězů.

Hülkenberg věří, že by týmu mohla pomoci letní přestávka.

„Pauzu potřebujeme. Opravdu potřebujeme nějaká vylepšení, zkrátka získat nějaký výkon,“ dodal pilot Haasu s tím, že poslední závod ve Spa, ve kterém byl klasifikován na posledním místě, odhalil slabiny jeho vozu.