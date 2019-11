Pro fanoušky je těžké pochopit údaje v televizní grafice, upozorňuje Pirelli

Pirelli už před časem upozorňovalo, že grafika v televizi, která ukazuje stav pneumatik u konkrétního vozu, neodpovídá realitě. Mario Isola uvedl, že došlo k úpravám, ale i tak je potřeba brát údaje s velkou rezervou.

Divák uvidí grafiku, na které je uveden počet kol, které jezdec na dané sadě pneumatik odjel a typ směsi (měkká, střední, tvrdá). To jsou také jediné údaje, kterým se dá věřit.

Kromě nich je vidět obrázek monopostu a procenta u všech čtyř pneumatik. F1 přiznává, že údaje o nich nepochází od Pirelli ale „z veřejně dostupných zdrojů“.

