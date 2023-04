Pro Cunodu skončil sprint předčasně, AlphaTauri dostala pokutu

Júki Cunoda jako jediný pilot nedokončil sprint na Velkou cenu Ázerbájdžánu formule 1, když doplatil na kontakt se zdí v prvním kole.

Cunoda do 100kilometrového závodu v ulicích Baku startoval z 16. místa. Ve třetí zatáčce prvního kola došlo ke kontaktu mezi ním a jeho týmovým kolegou z AlphaTauri Nyckem de Vriesem.

Japonec měl po kolizi poškozené přední křídlo. Než se ale dostal do boxů, narazil do zdi ve 14. zatáčce.

„V prvním kole sprintového závodu jsme se s Nyckem střetli, když jsem se jej snažil předjet. Neměl jsem žádné místo a po kontaktu bylo moje přední křídlo poškozené.

„Nezjistil jsem to (poškozené přední křídlo) a do 14. zatáčky jsem vjel naplno, jako obvykle. Tedy, trochu jsem pustil plyn, ale nemohl jsem to vůbec ovládat. Kvůli nedotáčivosti jsem narazil do zdi a můj závod skončil. Je to velmi frustrující, jelikož jsme nedokázali naplno využít dnešní příležitost.“

„Oba vozy od startu tvrdě bojovaly a na apexu třetí zatáčky jely vedle sebe,“ řekl inženýr AlphaTauri Guillaume Dezoteux.

„Nyck měl na výjezdu ze zatáčky kontakt s Júkiho předním křídlem, a Júki byl kvůli tomu nedotáčivý ve 13. zatáčce a narazil do zdi.“

Nárazem také přišel o pravé zadní kolo. „Bohužel poškození pravé zadní části ukončilo jeho závod,“ dodal Dezoteux.

Ředitelství závodu zároveň udělilo týmu AlphaTauri pokutu ve výši pěti tisíc eur za to, že na trať vrátilo vůz, který nebyl zcela v pořádku.

„Tým zřejmě provedl vizuální kontrolu vozu, nasadil novou pneumatiku a ráfek a vůz vyslal zpět na trať. Pravé zadní zavěšení selhalo téměř okamžitě poté a vůz se musel pomalu vrátit do boxů a odstoupit,“ stojí v prohlášení sportovních komisařů.

„Usoudili jsme, že tým mohl udělat více při kontrole bezpečnosti vozu, než byl vypuštěn zpět. Zástupci týmu uznali, že se dalo udělat více.“