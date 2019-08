Pro Albonův přestup do Red Bullu je ještě příliš brzy, říká David Coulthard pro F1sport

Sedíme v sídle ExxonMobil Česká republika, což mě vede k otázce, jak moc důležité je kvalitní palivo pro současné moderní pohonné jednotky?

Je to velmi jednoduché. Nemůžete vyhrávat, pokud nemáte dobrého partnera v oblasti paliv a lubrikantů. Na začátku 90. let jsem závodil v nižších formulových sériích a používal jsem třeba produkty od Mobil 1, které mi pomohly stát se pilotem formule 1.

V současnosti panuje velmi těsné a důvěrné partnerství mezi ExxonMobil a týmem Red Bull, který od svého dodavatele několikrát ročně dostává vylepšené verze palivových produktů. Tým pochopitelně pracuje na vylepšeních v oblasti aerodynamiky nebo motoru, některé upgrady ale přichází čistě z vědeckých rukou a přinášejí efektivnější využití paliva.

Max Verstappen může za své nedávné vítězství v Německu vděčit velkému vědeckému týmu, který podporuje tým.

Mohl byste nám popsat, jak v této sezóně funguje spolupráce mezi vámi, společností ExxonMobil a týmem Red Bull?

Jak jistě víte, tak s pilotováním na závodní úrovni jsem přestal před více než deseti lety, takže v oblasti vývoje nebo testování už týmu nápomocný nejsem. Pro testování na trati má Red Bull k dispozici své jezdce, piloty Toro Rosso a ještě další mladší piloty v juniorském programu. Moje role je spíše markentingová. Tým mě využívá podle svých potřeb, což velmi oceňuji, protože něco podobného obvykle ve vztahu mezi stájí a bývalým jezdcem nebývá obvyklé. Tato spolupráce mi umožňuje čas od času skočit zpět do kokpitu formule 1 a předvést monopost na různých exhibičních akcích, nedávno jsem třeba byl v Jihoafrické republice.

Podobné akce jsou sice „jen“ ukázkou pro fanoušky, pro jezdce je to ale stále velká zodpovědnost, protože předvádí vůz. Musí ukázat rychlost, zároveň však vše musí zůstat v mezích bezpečnosti, protože kolem je spousta lidí.

Tyto akce jsou dobré i pro mě osobně, protože díky nim zůstávám ve spojení s týmem i s jezdci. Během přenosů formule 1 spolupracuji s televizí, kde si občas všímám toho, jak lidé tvrdí, že minulost formule 1 byla lepší než současnost. Díky mému neustálému spojení se světem formule 1 si však všímám spíše opačného vývoje a myslím si, že budoucnost bude ještě lepší!

Red Bull nyní zažívá dobré období s motory Honda. Zdá se, že důležitým faktorem pro dosažení současných úspěchů bylo loňské využití týmu Toro Rosso v roli „pokusného králíka“, vidíte to také tak?

Je bez debat jasné, že k uzavření tohoto partnerství nedošlo jen tak náhodou. Bylo to strategické rozhodnutí v momentě, kdy tým Red Bull byl stále pod smlouvou s předchozím dodavatelem pohonných jednotek (Renault; pozn. red.). Toro Rosso v té době však již mělo možnost spolupracovat s Hondou, díky čemuž mohlo s Red Bullem sdílet informace v mezích toho, co povolují pravidla. Díky tomu se Red Bull mnohem rychleji učil nové informace a mnohem rychleji pochopil důležité faktory, což se projevuje již v této sezóně, a to i dominanci Mercedesu navzdory. Red Bull již letos prožívá s Hondou fantastickou sezónu, a to poté, co se Honda vymanila z temné éry spolupráce s McLarenem.

Red Bull s Hondou letos již vyhrál dvě grand prix a Max (Verstappen) je třetí v šampionátu, což jen dokazuje jeho skvělý talent. Je to období, které si může užívat nejenom tým Red Bull, ale zároveň i všichni jeho partneři, třeba i ExxonMobil, který se na nedávných úspěších velkou měrou podílel. Ten navíc připravuje další vylepšení svých produktů pro Red Bull, které týmu výkonnostně ještě více pomohou. I když kdybyste se nyní kohokoliv z ExxonMobil zeptali na plánované upgrady, tak by vám pochopitelně popřel, že se nějaké chystají (směje se).

Ferrari i Mercedes jsou staré a historické týmy, proti nim tady ale stojí stále ještě mladá stáj spojená s výrobcem energetických nápojů, která tyto giganty může porážet, a to je skvělé.

Zmínil jste partnery týmu Red Bull, mezi které patří i Aston Martin. To mě přivádí k myšlence dalšího možného působiště pro Hondu, protože Aston se s novým vozem Valkyrie a s Red Bull Advanced Technologies chystá na FIA WEC a debut v Le Mans v roce 2021…

Hádám, že by to do budoucna mohlo být možné, na druhou stranu Aston Martin ve svých vozech využívá motory od AMG. Obecně však platí, že napříč mezi různými společnostmi v motorismu existuje celá řada partnerství v oblasti vývoje, výzkumu a objevování nových zdrojů, takže budoucí spolupráce mezi velkými hráči je určitě možná. Z ekonomického hlediska to totiž dává smysl, jedna firma totiž druhé poskytuje zdroje, které ta první sama nemá. Teď mluvím třeba o týmech vývojářů, IT podpoře a tak dále.

Zpět k možné spolupráci mezi Astonem a Hondou, jak jsem již zmiňoval, tak to pro mě je velmi představitelné. Red Bull Racing se pochopitelně soustředí na formuli 1, Red Bull Advanced Technologies však pracuje na dalších projektech, mezi které patří i vůz Valkyrie, který vznikl ve spolupráci s Adrianem Neweym. I když Red Bull spolupracuje s Hondou a Aston s AMG, tak by Honda mohla v budoucnu podpořit projekt Valkyrie, protože se ve výsledku jedná o naprosto odlišný trh. Všechny zmíněné značky by mohly spolupracovat i dohromady, z čehož by těžily všechny zainteresované strany.

Zpět k Red Bull Racing a sezóně 2019. Před jejím startem Helmut Marko odvážně prohlásil, že Red Bull letos s Hondou vyhraje pět závodů, přičemž Max Verstappen má na svém kontě již dva triumfy. Naplní Red Bull svůj odvážný cíl?

Určitě si myslím, že tento cíl je dosažitelný. Vztah mezi Red Bullem a Hondou je ale stále velmi čerstvý. Není to jen o tom přivést nový motor, upevnit ho do šasi a očekávat, že bude vše skvělé. Využití nového motoru byl pouze první krok v přípravách na příští rok. Konkurence ve formuli 1 je pochopitelně obrovská a každý je hladový po vítězstvích, i tak se ale dá říct, že Red Bull prožívá velmi úspěšnou první sezónu s motory Honda. Pokud by třeba již žádný další závod letos nevyhrál, tak to určitě nesníží hodnotu jejich dosavadních výkonů, protože už ty jsou velkým úspěchem.

Podíváme – li se třeba na Mercedes, tak si uvědomíme, že nejvíce těží z vnitřní stability týmu, která se pochopitelně týká i pohonných jednotek a šasi, ve kterém jsou ukotveny. Na vývoji obou oblastí už Mercedes pracuje několik posledních let. Proto se dají letošní výsledky Red Bullu považovat za velký úspěch, protože na rozdíl od Mercedesu na zmíněných oblastech pracuje teprve krátce.

Gaslyho výsledky neodpovídaly očekáváním

Během rozhovoru padly otázky také na Gaslyho. Rozhovor vznikl ještě předtím, než Red Bull oznámil, že Gaslyho od Spa vystřídá Albon.

Za Red Bull v této sezóně kromě Maxe Verstappena závodí také Pierre Gasly, který však za výsledky nizozemského pilota značně zaostává.Jak byste zhodnotil dosavadní Gaslyho působení u Red Bullu?

Řekl bych, že sám Pierre chápe, že jeho výsledky zatím nekorespondují s nadějemi, které do něj byly vkládány. Vedle toho je Max mimořádný talent podobně jako Lewis Hamilton, což staví Pierra do podobné pozice, v jaké se nachází Valtteri Bottas. I pro něj to bude po Lewisově boku vždy velmi těžké. Každá generace sportovců v jakémkoliv odvětví má své velikány. Fotbal má Messiho a Ronalda, tenis Federera, Djokoviće, Nadala a formule 1 má jezdce jako jsou Max a Lewis. Každý z pilotů F1 je však dobrý, a to samé platí třeba také pro všechny fotbalisty v Premier League, sport však hledá naprosto výjimečné jedince, kterých je ale vždy jen pár.

Maxova výjimečnost přidává na Pierrova ramena další tlak, který ho brzdí v jeho snaze dotáhnout se na úroveň svého týmového kolegy. Sám jsem si prošel podobnými potížemi, na příklad když jsem byl v jednom týmu s Kimim Räikkönenem. Nečekal jsem, že nový mladý jezdec bude natolik rychlý, mé výkony rázem dostaly sestupnou tendenci a snažil jsem se pochopit, co dělám špatně.

Pilot si ale musí věřit, a proto i já věřím, že Pierre má dostatek schopností a talentu. Nakonec je to ale vše v jeho rukou. Red Bull má program pro mladé jezdce, kteří si mohou zkoušet vůz formule 1 a poznat prostředí stáje „královny motorsportu“. Pierre tak nemá jinou možnost než zlepšit své výkony, jinak Red Bull nebude mít jinou možnost než se poohlédnout po jiné variantě. Jsem si jistý, že Pierre toto neuslyší od Christiana Hornera nebo od Helmuta Marka, protože ti musí podpořit svého jezdce.

Mojí rolí v tomto všem je upřímnost, se kterou nyní mluvím k vám a říkám, že Pierre je ze svých výkonů zklamaný stejně, jako jsme my všichni.

Je z vašeho pohledu možné, aby se Pierre Gasly dostal do stejné situace jako Daniil Kvjat, který byl po sérii několika chyb u Red Bullu vystřídán Maxem Verstappenem? Může mu něco takového hrozit již během letní přestávky?

Myslím si, že možné to je, protože v minulosti jsme již něco takového zažili a nemusíme nyní dělat, že se nikdy nic takového nestalo. Red Bull Racing je tým, který vždy bojuje na čele výsledkové listiny, což ho dostává do světla reflektorů. Podle umístění v poháru konstruktérů se navíc udělují finanční odměny a pro dosažení dobrého umístění pochopitelně potřebujete dva vyrovnané jezdce, kteří budou získávat body. Já se těchto diskuzí neúčastním, každopádně si ale myslím, že se to bude analyzovat.

Nejlepší by pochopitelně bylo, aby Pierre navázal na závodní víkend v Německu na Hockenheimu, kde se mu velmi dobře povedla kvalifikace. Po dobré kvalifikaci pak z jeho strany musí přijít také dobrý závod a podobné spekulace časem zmizí. Je to tedy vše na něm samotném.

Nakousli jsme Daniila Kvjata, jehož týmovým kolegou u Toro Rosso je v sezóně 2019 Alexander Albon, který je velmi příjemným překvapením roku…

Ano, opravdu s vámi souhlasím. Před sezónou jsem o Alexovi příliš mnoho nevěděl a nyní překonává moje očekávání. Před testy v Barceloně nikdy nepilotoval monopost formule 1 a navíc byl do týmu Toro Rosso přiveden na poslední chvíli (Albon měl původně závodit za Nissan ve formuli E; pozn. red.). Pokud Alexe osobně potkáte, tak zjistíte, jak velmi milý a přátelský člověk to je. Možná je až příliš milý (směje se). Je až překvapivé, že s takovou povahou je pilotem formule 1. Každopádně odvádí velmi solidní práci. Pro jeho případný přesun do Red Bullu po bok Maxe je pochopitelně příliš brzy, protože Max je již velmi sebejistý a zkušený a je jedním z malá jezdců, kteří mohou soupeřit s Lewisem.

Alex má ale u Toro Rosso vedle sebe Daniila, který zažívá skvělé období návratu do rodiny Red Bull po své práci pro Ferrari. V Německu získal první pódium pro Toro Rosso po více než deseti letech a ještě k tomu se stal otcem, takže u týmu panuje velmi dobrá atmosféra.

Problémem všech současných jezdců formule 1 jsou piloti jako Max, Lewis, Charles (Leclerc) nebo Sebastian (Vettel), kteří jsou zkrátka velmi silní. Pro mladé piloty je tak velmi těžké projevit svůj talent, nastupující generace by však vždy měla překonávat tu současnou…

*otázky týkající se možné jezdecké rošády položené Davidu Coulthardovi ještě před tím, než k této změně u týmů Red Bull a Toro Rosso skutečně došlo.

Současné auto by řídit nechtěl

Mluvme teď o formuli 1 trochu obecněji. Určitě se mnou budete souhlasit v tom, že se od vaší éry hodně změnila. Lákalo by vás otestovat si současný monopost? Líbí se vám podoba moderních hybridních pohonných jednotek?

Upřímně? Nechtěl bych řídit současné auto, protože bych to nedokázal dělat pořádně. Je mi osmačtyřicet let a nejsem v dostatečně dobré formě na to, abych řídil nynější vůz. Mohu celý den jezdit na nějaké exhibici, ale nemohu vyrazit na okruh v novém voze. Nemám dostatečně silný krk a nedisponuji potřebnými fyzickými vlastnostmi. Řekněme, že jsem si prožil svoji éru, kterou jsem si velmi užil.

Současná éra formule 1 se zaměřením na moderní technologie je perfektní půdou pro propagování automobilů s hybridním pohonem a ukazuje nám, co budou chtít mladí lidé v budoucnu řídit. I já jsem si objednal svůj první elektrický vůz Mercedes IQ, který obdržím příští měsíc, a to hlavně proto, že jsem zvědavý na porovnání s klasickými spalovacími motory. Otestuji si ho a poté si udělám názor na to, jestli je lepší elektrika nebo benzín či nafta.

V paddocku F1 se nyní hodně mluví o nových pravidlech, která by měla platit od roku 2021. Jean Todt by mimo jiné rád viděl návrat tankování, líbí se vám tato myšlenka?

Miluji ten nápad, dokonce i já sám jsem posledních pár let o znovuzavedení tankování mluvil, protože pamatuji tankovací éru. Každý mi ale říkal, abych na to rovnou zapomněl, protože to je prý příliš nebezpečné a příliš drahé. Těmto argumentům se ale musím smát, protože ve formuli 1 utrácejí týmy stovky milionů ročně a logistika spojená s přesunem tankovacího zařízení ze závodu na závod by náklady zvedla jen minimálně. A že je to příliš nebezpečné? Život je nebezpečný. Špatná zpráva. Všichni jednou zemřeme. Navíc v mnoha sériích se během zastávek v boxech stále tankuje, na příklad v IndyCar.

S Mikou jsme byli velcí rivalové

Během vaší kariéry ve formuli 1 se po vašem boku vystřídalo několik týmových kolegů, namátkou můžeme zmínit Miku Häkkinena, Damona Hilla nebo Christiana Kliena. Se kterým se vám nejlépe spolupracovalo?

S Damonem to bylo složité, protože mezi námi byl věkový rozdíl deseti let. Nyní jsme ale dobrými přáteli, chodíme na společné večeře, sdílíme společné zážitky, třeba události z Imoly 1994 týkající se Senny (Brazilcova fatální nehoda; pozn. red.) a tak dále. S Mikou jsem pro změnu strávil dlouhou dobu u jednoho týmu, nebyli jsme si ale příliš blízcí, protože jsme se snažili jeden druhého porazit.

Myslím si, že dnešní jezdci jsou si navzájem mnohem bližší než jezdci mojí generace. Po závodě v Německu jsem odlétal v jednom letadle společně s Maxem, Daniilem a Danielem (Ricciardem). Když jsme bývali s Mikou v jednom týmu, tak jsme po závodě každý nasedli do svého letadla a cestovali jsme odděleně do Monaka, což zní hrozně směšně. Tenkrát jsme ale byli velcí rivalové. Když se dnes s Mikou potkáme, tak spolu vycházíme dobře, musím ale připomenout, že Skotové i Finové jsou v různých ohledech zvláštní, takže si ne ve vše porozumíme (směje se).

Räikkönen otevřeně o pití, kouření, rodině a knihách

Nejbližší vztah jsem si během let spolupráce vybodoval s Markem Webberem. Jsem sice o něco starší, jsme ale podobně staří a tudíž pocházíme skoro ze stejné generace. Mark je nyní v závodnickém důchodu, ale daří se mu v byznysu, je ambasadorem (značky Porsche, pro kterou závodil ve WEC; pozn. red.) a je velmi dobrý v televizi se svým australským akcentem a názory.

Zmíněný Mika Häkkinen se koncem srpna zúčastní desetihodinového závodu Intercontinental GT Challenge v Suzuce. Nelákal by i vás jednorázový návrat do závodní sedačky?

Ne. Psychicky jsem v závodnickém důchodu. Po konci ve formuli 1 jsem tři roky závodil v DTM a byla to pěkná zkušenost, už jsem ale necítil tu vášeň, která mě poháněla v „královně motorsportu“. Když jsem byl ve formuli 1, tak jsem byl zapálený pro věc, vše jsem řešil, vše mě zajímalo, na vše jsem myslel. V DTM jsem si ale každý večer sedl, vše pustil z hlavy, dal si klobásu a k tomu pivo. V životě zkrátka zažijete různé fáze a ve svém věku už jsem v jiné fázi, kdy si velmi užívám sledovat závody. Tou poslední věcí, které bych ale chtěl nyní čelit, je lidské očekávání. Lidé by mohli očekávat, že stále dokážu to, co bych dokázal před deseti lety. Nyní bych již ale takových výsledků dosahovat nemohl.

