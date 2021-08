Přístup vedení McLarenu mi velmi pomáhá ve vývoji, pochvaluje si Norris

Norris do F1 přišel před sezónou 2019 a od té doby čtyřikrát dojel na stupních vítězů, v průběžném pořadí letošní sezóny mu patří třetí místo před Valtterim Bottasem a Sergiem Pérezem.

Brit podává vyrovnané výkony. V prvních deseti závodech jako jediný pilot startovního pole vždy bodoval, v posledním závodě v Maďarsku doplatil na hromadnou kolizi v první zatáčce a jeho série bodovaných umístění, která spolu se závody na konci minulého ročníku trvala dohromady 15 závodů, tak skončila.

Podle Norrise hrají velkou roli v jeho zlepšujících výkonech šéfové McLarenu Brown se Seidlem.

„Myslím, že to bylo obrovsky významné. Podporují vás v těžkých chvílích a kritizují, když to potřebujete. Není to jen o tom, abyste se cítili dobře, ale říkají vám pravdu. Chtějí vám ale také pomoci, není to tak, že byste na ně museli jen zapůsobit. Chtějí vám také pomoci odvádět lepší práci,“ řekl Norris pro Autosport.

„A rozhodně mi to pomohlo se rychleji zlepšit a stát se lepším jezdcem. Stále od nich cítím tlak, není to tak, že bychom byli nejlepšími kamarády a všechno mi projde. Stále jsou to mí šéfové a já nechci dělat chyby, aby vypadali blbě. Nakonec mám stále práci, kde musím podávat výkony a odvádět velmi dobrou práci.

„Pomohou ale také v těžkých časech, kdy se trápíte a potřebujete nakopnout, abyste odváděli lepší práci. Myslím, že je to skvělá kombinace těchto věcí, se kterými jsou schopni pomoci.“

Norris je k sobě často velmi kritický, což podle Seidla pomáhá britskému jezdci k lepším výkonům.

„Všichni jezdci jsou odlišní a někteří nechtějí podporu, ale mají pocit, že to mohou dělat sami. A pak tu jsou jezdci, kteří potřebují spoustu podpory a slova důvěry od všech lidí kolem,“ dodává Norris.

„Já bych řekl, že jsem tak uprostřed, rád dělám spoustu věcí sám. A jelikož jsem velmi negativní člověk, snažím se na sobě hodně pracovat. Cítím, že dokážu hodně udělat, když se pochválím nebo jsem na sebe negativní, a že se tím mohu hodně naučit.“