Příští týden budeme mít vůz v aerodynamickém tunelu, říká Andretti

Andretti stále nemá dohodu s F1 ohledně svého vstupu. Na přípravách ale intenzivně pracuje.

Tým Andretti-Cadillac dostal zelenou od FIA, ale musí se ještě dohodnout s F1. Práce na budování týmů podle Andrettiho ale pokračují dál.

„Naše auto bude příští týden v aerodynamickém tunelu, takže už máme vůz vyrobený podle specifikací pro rok 2023. Tvrdě pracujeme a budujeme tým. V tuto chvíli stále cílíme na rok 2025, ale mohl by to být i rok 2026. Uvidíme,“ uvedl Michael Andretti pro Sky Sports.

„Jsme velmi, velmi nadšení. Musíme poděkovat FIA a prezidentovi FIA za jejich rozhodnutí. Podmínky pro získání souhlasu byly těžké, ale byli jsme nejlepší v každém ze zkoumaných aspektů, na což jsme velmi hrdí.“

„Myslím, že celý tento proces jasně ukazuje, že máme právo být na startovním roštu. Myslíme si, že máme fanouškům formule 1 opravdu co nabídnout.“

Andretti uvedl, že nechápe obavy ostatních týmů. „Říkají, že jim můžeme vzít kus koláče, ale opravdu věřím, že formuli 1 přispějeme mnohem více, než z ní dostaneme. Když se podíváte na podporu fanoušků ve všech průzkumech, které byly provedeny, myslíme si, že zájem zvýšíme a ne snížíme.“

Andretti potvrdil, že dohoda s Alpine „technicky vypršela“. „Byla to platná dohoda, pokud bychom koupili tým. Byl to náš záměr, ale nemohli jsme to udělat. Jakmile ale budeme mít souhlas se vstupem, neměl by být problém mít motor.“