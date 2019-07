Příští sezóna formule 1 začne v Melbourne 15. března

Velká cena Austrálie si udržela místo prvního závodu sezóny formule 1 také pro příští rok. Celý závodní víkend přitom v Melbourne začne už ve čtvrtek 12. března. První volný trénink formule 1 se pak pojede v pátek.

Příští ročník Velké ceny Austrálie se přitom ponese v duchu oslav. Melbourne příští rok oslaví 25 let od prvního závodu F1 na trati v Albert Parku poté, co se tam závod F1 přesunul z Adelaide, zároveň tímto závodem začnou oslavy 70 let od první sezóny Mistrovství světa formule 1 v roce 1950.

„Jsme rádi, že můžeme oznámit, že stejně jako je tomu již mnoho let, začne příští sezóna Mistrovství světa formule 1 v Melbourne,“ řekl šéf formule 1 Chase Carey.

„Závod v Albert Parku je jedním z nejpopulárnějších podniků v kalendáři, který oceňují všichni, kdo pracují ve formuli 1. Nadšené uvítání od australských fanoušků dělá tento podnik jedinečným,“ dodal.

„Neexistuje lepší místo, kde by mohla začít sezóna 2020, která bude významná, jelikož tento sport bude oslavovat 70. výročí. Jsme také rádi, že Rolex, který je mnoho let naším celosvětovým partnerem, bude i v roce 2020 hlavním sponzorem Velké ceny Austrálie.“

Radost má také výkonný ředitel Korporace Velké ceny Austrálie Andrew Westacott.

„Skutečnost, že Melbourne hostí 25. závod formule 1, vyvolává nadšení a zájem, a jak říkali už v roce 1996: 'Melbourne, jaké to skvělé místo pro závod! Ze všech závodů formule 1 na světě máme nejvíce aktivit v programu na trati a v kombinaci s množstvím zábavy mimo závodní okruh si každý přijde na své a je to podnik, který zkrátka musíte zažít,“ říká Westacott.

V rámci víkendu Velké ceny Austrálie pojede své závody v rámci druhého podniku sezóny také australská série cestovních vozů Supercars. Její sezóna odstartuje koncem února právě v Adelaide.

Foto: Getty Images / Quinn Rooney