Příští rok uvidíme toho nejlepšího Lewise, předpovídá Villeneuve

Lewis Hamilton letos nevyhrál žádný závod a bodově byl poražen Russellem. Jacques Villeneuve si však myslí, že v příštím roce uvidíme Hamiltonův návrat.

„Příští rok očekávám od Lewise Hamiltona hodně, uvidíme toho nejlepšího Lewise,“ napsal Villeneuve ve svém sloupku pro formule1.nl. „Sezonu zakončil bez pole position a vítězství. Myslím, že to s ním něco udělá.“

„A pak to začne být zajímavé – Mercedes se dokázal zlepšit. Viděli jsme to v Brazílii. V úvodní fázi závodu (v Abú Dhabí, pozn. redakce) musel Lewis oprávněně vrátit místo a trochu se trápil na středních pneumatikách. Jakmile přezul na tvrdé, tak se pořádně rozjel. Škoda pro něj, že musel závod takto ukončit, poprvé v této sezóně kvůli mechanické závadě.“

„Pérez byl silný na začátku sezony, ale pak mi připadal neviditelný. V závěrečných závodech se odrazil ode dna a byl konkurenceschopný. Ale v průběhu celého roku si mohl vést lépe. Rok 2023 pro něj bude důležitý.“

„Red Bull bude mít brzy v záloze Daniela Ricciarda, i když ho bude také hodně využívat pro marketingové a mediální aktivity. V tom je dobrý. Jednají také s Landem Norrisem, i když byste tomu neměli přikládat příliš velký význam.“

„Týmy musí vždy plánovat dopředu. Nechcete být zaskočeni tak, jako se to stalo Alpine. Myslím si, že Pérezův otec by se do toho neměl plést. V dnešní době sociálních médií mají rodiče velký hlas, který je slyšet všude. Ale to by se nemělo stávat, neměli by se do toho plést. Proto také vidíte, že Jos Verstappen je stále méně vidět, drží se stále více stranou, a to je dobře.“