Příští rok startovní pole vyrovnanější ještě nebude, očekává Brawn

F1 společně s FIA a týmy přišla s řadou nových předpisů, díky kterým by mělo být startovní pole vyrovnanější, měla by se zlepšit atraktivita závodů a monoposty budou také schopné jet blíže za sebou, čímž se zlepší také možnosti předjíždění.

Brawn byl hostem podcastu nadace The Muscle Help 'In Conversation with..', kde uvedl, že v prvním roce platnosti nových pravidel očekává stejné složení předních a středopolových týmů.

„Ano, to je přesně to, co by se mohlo stát. Užíváme si vynikající ročník, ale vozy se stále neuvěřitelně těžko ovládají, když jedou za sebou, takže ve vyrovnanosti pole bychom mohli udělat krok zpět. Myslím ale, že v dalších letech uvidíme skvělé závodění,“ říká Brawn.

Vzhledem k neměnným pravidlům měly týmy letos před sezónou k dispozici pouze tři dny testů. Podle Brawna by se ale počet testovacích dnů mohl příští rok opět navýšit.

„Myslím, že v roce 2022 budeme mít delší předsezónní testy, nebo série testů. S novými vozy musíme týmům dát čas je skutečně pochopit a zvyknout si.

„Myslím, že se dají očekávat minimálně dva předsezónní testy. Takže každý pilot, který změní tým, bude mít o trochu více času a týmy budou mít více času na pochopení svých vozů.“