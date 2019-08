Příští rok snad nebudou tři závody za sebou, doufá Szafnauer z Racing Pointu

Na jezdce a týmy čeká v roce 2020 sezóna čítající nejvíce závodů v historii. V roce 2018, kdy měl kalendář, stejně jako letos, 21 závodů, se velké ceny Francie, Rakouska a Velké Británie jely ve třech po sobě následujících víkendech.

Šéf týmu Racing Point Otmar Szafnauer ale nepředpokládá, že se podobná situace bude opakovat v příštím roce, kdy se sezóna o jeden závod prodlouží.

„Nebyla to správná věc. I když pojedeme 22 závodů, nebudou tři závody po sobě,“ řekl.

Vlastník komerčních práv, společnost Libery Media, chce počet závodů navýšit ještě více. Szafnauer však upozorňuje, že v takovém případě nastane situace, kdy týmy budou muset najmout nové zaměstnance, čímž se zvýší také jejich náklady. Podle Szafnauera se mluví až o 24 nebo 25 závodech.

„Myslím, že je to hodně. Je to spousta cestování a závodění. Dvacet dva (závodů), pokud nebudeme mít tři závody za sebou, se dá zvládnout. Uvidíme, jaké to bude, zatím jsme to neabsolvovali. Pak musíme být opatrní, abychom to nepřehnali,“ dodává Szafnauer.

Foto: Getty Images / Mark Thompson