Příští rok nemusí být ve formuli 1 poprvé po 30 letech žádný německý závodník

Po odchodu Sebastiana Vettela z Ferrari je jeho další budoucnost ve F1 po letošní sezóně nejistá. Mnoho odborníků věří, že čtyřnásobný mistr světa zcela odejde z F1.

V takovém případě by však země s velkou tradicí motorsportu neměla poprvé od roku 1991 svého jezdce ve F1. Za posledních třicet let přitom Michael Schumacher, Vettel a Nico Rosberg získali pro Německo celkem 12 titulů mistra světa.

Glocka, který ve F1 závodil mezi lety 2004 až 2012 za Jordan, Toyotu a Marussii, Vettelův odchod z Ferrari nepřekvapil.

„Když to vidíte černé na bílém, je to samozřejmě šok. V posledních týdnech se objevily zvěsti, že Ferrari a Vettel nebyli schopni dosáhnout dohody ohledně smlouvy,“ řekl Glock pro Rheinische Post.

Ještě v roce 2011 přitom ve formuli 1 závodilo celkem šest německých pilotů (Vettel, M. Schumacher, Rosberg, Glock, Nick Heidfeld a Adrian Sutil). Po loňské sezóně odešel Nico Hülkenberg a letos je Vettel jediným německým zástupcem.

„Pro fanoušky formule 1 v Německu by to bylo drama, kdyby tu nebyl žádný německý pilot. Pro Sebastiana je to samozřejmě obtížná situace, protože v tuto chvíli je tu jen pár možností na sedačku v konkurenceschopném voze. Kdybychom neměli žádného Němce, odrazilo by se to také na televizní sledovanosti, protože byste už neměli hvězdu, o které byste mohli informovat.“

Pokud by se Vettel skutečně rozhodl odejít, pro německé fanoušky by mohl představovat naději ještě Hülkenberg, který by se po roční přestávce mohl vrátit, a v budoucnu také syn Michaela Schumachera Mick, kterého letos čeká druhá sezóna ve formuli 2.

Foto: Getty Images / Clive Mason