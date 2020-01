Příští rok budeme pomalejší než F2, obává se Szafnauer

Otmar Szafnauer na dotaz, zda je spokojený s novými pravidly pro rok 2021 uvedl, že by měl být, ale má obavy, že došlo k příliš velké restrikci v domnění, že zde bude formule 1, ve které může každou neděli vyhrát prakticky každý. A to se nestane.

Jedním z nepříjemných důsledků změn může být snížení rychlosti. FIA a F1 už uvedly, že nové monoposty budou na začátku skutečně pomalejší – o několik sekund.

„Pokud budeme jezdit o šest sekund na kolo pomaleji, už to nebude formule 1,“ řekl Szafnauer pro Motorsport.com. „Než to zjistíme, budeme muset zpomalit F2.“

„Ve F2 si za 2 miliony dolarů koupíte auto. Pokud nebudeme v roce 2021 opatrní, budou ta auta, za která utratíte 2 miliony dolarů, rychlejší, než my s tím, za co utratíme 200 milionů dolarů.“

Srovnávat časy na kolo obou sérií je složité. V Abú Dhabí například Lewis Hamilton získal pole position s časem 1:34.779, což bylo o 15 sekund rychlejší ve srovnání s F2, ve které Sergio Sette Camara získal pole position s časem 1:49.751. Například na Kubicu ale ztratil jen asi 10 sekund. Na některých tratích je pak rozdíl mezi nejrychlejším vozem F2 a nejpomalejším vozem F1 jen okolo 7 sekund. Pokud vezmeme v úvahu simulace FIA a F1, pak by v roce 2021 mohl tento rozdíl být jen okolo 2 sekund, i když nevíme, co s F2 udělají letos 18palcové pneumatiky.

Szafnauer také uvedl, že by dal přednost přísnějšímu rozpočtovému stropu a volnějším technickým pravidlům.

„Osobně bych dal rozpočtový limit níže. Ale pod tímto rozpočtovým limitem bych nechal stejnou svobodu při vývoji auta, jakou máme nyní. Pokud pak postavíte auto s nižším rozpočtem, vyhrají ti nejchytřejší.“

„Máte-li předepsaný design, tak se stanete IndyCarem. Pokud někdo jiný vyhraje, má možná lepšího jezdce, lepší inženýrský tým nebo cokoliv. A to není to, co chceme.“

Foto: Getty Images / Charles Coates